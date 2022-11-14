伊斯坦布爾爆炸事件已致6死81傷 馬克龍：我們分擔土耳其人民的悲痛

土耳其/國際/法國

據土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）介紹，該國第一大城市伊斯坦布爾著名景點塔克西姆廣場獨立大街13日發生的爆炸事件已致6人死亡，81人受傷。當局將其定性為恐怖襲擊事件。事件發生後，美國白宮及歐盟多國領導人相繼表示哀悼，法國總統馬克龍通過推特向土耳其人民表示，“我們分擔你們的悲痛”。當天也是2015年11月巴黎恐襲事件的7周年紀念日。

廣告 繼續瀏覽後續

走訪了爆炸現場的奧克塔伊在伊斯坦布爾的塔克西姆廣場向媒體表示，這次爆炸被認為是恐怖行為，一名女性襲擊者引爆了炸彈。土耳其司法部長博茲達格（Bekir Bozdag）在介紹襲擊的進一步細節時說，一名婦女在街上的一條長椅上坐了40多分鐘，爆炸就發生在她起身後幾分鐘。博茲達格補充說，調查正在進行中，可能的情況是，一袋炸藥自動引爆或通過遠程遙控引爆。

土耳其衛生部長科卡(Fahrettin Koca) 介紹了傷員的最新情況，稱39名傷員已經出院。他補充說，在住院的病人中，有5人在接受重症監護，而2人的傷勢非常嚴重。據伊斯坦布爾省長耶利卡亞（Ali Yerlikaya）稱，爆炸發生在當地時間下午4點20分左右，警察和急救人員封鎖了現場。

稍早時，土耳其總統埃爾多安在前往印度尼西亞參加二十國（G20）峰會前表示，這次炸彈襲擊“有恐怖主義的味道”。他說，土耳其不會向恐怖主義低頭，所有肇事者都將被查明。世界多國領導人，包括巴基斯坦、以色列、瑞典、烏克蘭、意大利、斯洛文尼亞、阿塞拜疆和其他國家的領導人，都譴責了這次襲擊，並向遇難者表示慰問。

白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）通過聲明表示：“美國強烈譴責今天在土耳其伊斯坦布爾發生的暴力行為。我們對那些受傷的人表示同情，對那些失去親人的人表示最深切的哀悼。我們與我們的北約盟友土耳其並肩作戰，共同打擊恐怖主義。”

法國總統馬克龍在推特上寫道：“在這個對我們國傢具有象徵意義的日子裡，當我們想到2015年11月13日倒下的遇難者時，土耳其人民在他們的中心地帶——伊斯坦布爾受到了襲擊。致土耳其人：我們分擔你們的悲痛。我們在打擊恐怖主義的鬥爭中與你們站在一起。”

發生在2015年11月13日晚至14日凌晨的巴黎恐怖襲擊事件造成130人死亡，350 人受傷。法國和巴黎市政府在周日舉行了襲擊事件七周年的紀念活動。法國總理博爾內（Elisabeth Borne）和巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）逐一走訪了襲擊事件的發生地點，表達對遇難者的紀念。