伊斯坦布爾步行街爆炸案：當局逮捕22人 放置炸彈的敘利亞藉女嫌疑人據指已認罪

土耳其，恐怖襲擊

土耳其伊斯坦布爾一條繁忙的步行街周日（11月13日）下午發生爆炸，至今已造成六人死亡，另有81人受傷，其中兩人傷勢嚴重。土耳其官方稱爆炸是恐怖襲擊，並已逮捕22名嫌疑人。警方周一表示，被指放置炸彈的敘利亞藉女子已經認罪。

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這是土耳其六年來首次遭遇恐怖襲擊，目前尚無組織宣稱為襲擊負責，但土耳其當局指責庫爾德工人黨（PKK）及其在敘利亞的分支PYD為幕後指使。土耳其內政部長索伊魯（Süleyman Soylu）宣布當夜已逮捕22人，其中包括被被指放置炸彈的人。索伊魯沒有透露嫌疑人身份細節。但司法部長博茲達格（Bekir Bozdag）早些時候曾說這是一名婦女，她曾在步行街一條長椅上坐了很久，放了一個袋子後離開，在她離開一、兩分鐘後爆炸發生。

土耳其警方周一說，該女子為敘利亞國籍，她已認罪，承認自己是執行庫爾德工人黨的命令，是在土耳其和敘利亞邊境城鎮科爾班接受的命令，該鎮目前由庫爾德武裝控制。

據報，此次襲擊的遇難者來自三個家庭，包括一名政府部門人員和他的女兒，有兩名兒童。土耳其總統埃爾多安承諾要查出此次卑鄙襲擊的肇事者，使之受到應有的懲罰”。

報道指，庫爾德工人黨也是瑞典和土耳其之間拉矛盾的核心。自5月以來，土耳其一直在阻止斯德哥爾摩加入北約，指責其瑞典接納被其認為是恐怖組織的庫爾德工人黨人。

儘管遭遇炸彈襲擊，埃爾多安周一仍按期抵達印尼巴厘島，出席G20峰會，他在本月初曾表示，希望在巴厘島與俄羅斯討論從烏克蘭港口運送糧食的問題，這些港口因烏克蘭戰爭被封鎖。7月底在埃及和聯合國斡旋下籤署的一項穀物協議允許若干港口運輸，但該協議面臨11月19日到期。