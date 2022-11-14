拜習會登場 北京稱期望中美關係“重回正軌”

中美關係，拜習會

2022年11月14日，拜登與習近平在巴厘島會晤，習近平說，他準備與美國總統就戰略問題進行 "真誠的 "交流

G20峰會前夕，備受關注的中國國家主席習近平和美國總統拜登的會晤周一傍晚在印尼巴厘島登場，法新社報道指，儘管美中間關係緊張，但兩國領導人仍尋求重新對話。

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會晤在巴厘島的一家酒店舉行，雙方在會晤開始握手。拜登說，他希望雙方 "管控分歧，避免競爭變成衝突"。 習近平則表示，他準備就戰略問題與美國總統進行 "真誠 "對話。

報導指，此次會晤是在雙方眾多分歧問題背景下舉行的，包括中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭、以及貿易、新疆的人權和朝鮮議題等

此次拜習會是拜登擔任總統以來的首次正式會晤，此前兩人曾有過5次電話或視頻交談。拜登在會晤前表示，他希望在習近平的會晤中重啟與中國的對話，但雙方需要在日益增強的競爭背景下建立 "護欄"，以避免衝突。中國外交部周一早間稱，期望雙方妥善管控分歧，推動中美關係重返正軌。

習近平周一下午抵達巴厘島，這是他自疫情以來的第二次出訪國外，今年9月他已訪問過中亞、出席上合組織峰會。

中國外交部發言人毛寧周一在例行記者會上說， "我們決心與美國實現相互尊重、和平共處和合作共贏。同時，我們將堅決維護我們的主權、安全和發展利益，"

毛寧稱，"我們希望美國與中國一起妥善管控分歧，促進互利合作，避免誤解和誤判，使中美關係重回健康和穩定發展的正確軌道，"

會晤於當地時間5點半舉行，兩位領導人將舉行長時間交談，法新社報道，外界對會晤成果的期望較低。除中國拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵外，雙方也在貿易、新疆人權及台灣問題等方面分歧，在朝鮮此前進行了破紀錄的一系列導彈發射後，拜登希望敦促北京施壓阻止朝鮮武器和核計畫發展。但分析認為習近平恐難主動合作，而此次會面也可能對周二和周三召開的G20峰會定下基調。雖然烏克蘭沒有正式列入議程，但戰爭及其對糧食和能源市場的影響將成為所有會談的背景。

普京最終缺席此次峰會，莫斯科表示拒絕20國集團的 "政治化“，烏克蘭總統澤連斯基將通過視頻在峰會發言。

峰會東道主印尼此前已警告，峰會不一定會案傳統發布結束聯合聲明。