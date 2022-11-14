拜習會談三小時，白宮稱雙方“坦率”對話

拜習會，中美關係

美國總統拜登和中國國家主席習近平周一在印尼巴厘島20國峰會前夕進行了約三個小時的會談，據白宮的一份聲明稱，雙方就兩國主要爭議問題進行了 "坦率 "對話。

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法新社指，過去三年間，隨着中國實力和信心的增長，美中兩個世界最大經濟體之間的競爭加劇，美國的領導地位及二戰以來的國際地緣政治格局受到挑戰。這一緊張因北京拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵而更加劇。但白宮表示美國對此已獲得了中方的保證。

白宮在其對話紀要中說， "拜登總統和習近平主席重申了他們的共識，即永遠都不應該發生核戰爭，核戰也永遠不可能獲勝，並強調他們反對在烏克蘭使用或威脅使用核武。”

拜登也對朝鮮的挑釁行為表達擔憂，敦促習近平推動朝鮮採取 "負責任"的行動。

就美中雙邊議題，拜登表達了他對新疆、西藏和香港人權的 "關切"，並警告說美國將 "繼續與中國進行激烈的競爭"，但表示雙方有必要 "保持溝通渠道暢通"。會議商定，美國國務卿安東尼-布林肯將很快訪問中國。

據 一位白宮官員說，周一在G20峰會期間前夕舉行此次會晤帶有冷戰意味，白宮表示，兩國需要確定 "紅線"，以避免發生衝突。

儘管拜登與習近平自2017年就已認識，自拜登入主白宮以來，他與習近平已經通過電話或視頻交談過五次，但周一的對話是第一次雙方面對面會談。

就台灣議題，報道指，拜登詳細闡述美方的一個中國政策不變，反對任何一方片面改變現狀，維護台海區域和平穩定符合世界利益。拜登也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。拜登在與習近平會晤之後向記者表示，他不認為中國有很快入侵台灣的企圖。

習近平則在會談中告訴拜登，世界之大足以讓兩國繁榮和競爭，同時警告華盛頓不要跨越台灣問題的 "紅線"。

法新社引述中國外交部的一份聲明中說：習近平向拜登表示，"在當前形勢下，中國和美國的共同利益更多，而不是更少"。北京不尋求挑戰美國或 "改變現有的國際秩序"，習近平呼籲雙方 "相互尊重"。

但在台灣問題上，習近平警告拜登不要越過 "紅線"。根據外交部聲明，習近平向拜登說，"解決台灣問題是中國的事。”“涉及中國核心利益，是中美關係的政治基礎，是中美關係中不可逾越的第一條紅線“

聲明指，兩位領導人還討論了烏克蘭局勢，習近平告訴拜登，北京對這場衝突 "深感關切"。表示，"中國始終站在和平的一邊，並將繼續鼓勵烏克蘭和俄羅斯之間恢復和談。”