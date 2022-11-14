澤連斯基周一突訪赫爾松市

烏克蘭，俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基周一（11月14日）突訪剛剛從俄軍手中收復的赫爾松市。儘管俄軍已經撤出該市，但克里姆林宮仍表示，在九月“公投”中被吞併的赫爾松及周邊地區仍然屬於俄羅斯。

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法新社報道，澤連斯基在赫爾松被收復後第三天突訪該市。據烏克蘭總統府消息，澤連斯基在赫爾松市說 "烏克蘭是堅不可摧的”，他說，"這場戰爭的代價很高，我們正在一步一步地收復我們所有被暫時佔領的領土。(......)這是一條漫長而艱難的路程"。

澤連斯基在社交網絡上發布的一段視頻中說："我們回到這裡非常重要，人們由此可以感受到，我們不僅僅是語言承諾，而是我們真的回來了，我們真的在這裡揮舞我們的旗幟”。視頻里當烏克蘭藍黃色的國旗在赫爾松市政大樓前冉冉升起時，澤連斯基和一旁的官員和軍官一起單手置於胸前，高唱烏克蘭國歌。

據在社交網Telegram上發布的照片，澤連斯基還身着軍服，在全副武裝的護衛簇擁下走過赫爾松市的街道，他本人並沒有戴頭盔或穿防彈背心。沿途有許多居民，一些人披着烏克蘭的國旗。 一段被大量傳播的社交網視頻中，一棟大樓的居民們在陽台上對着澤連斯基一行高喊 "榮耀屬於烏克蘭！"， 而澤連斯基和他的隨行人員則按傳統回應 "榮耀歸於英雄"。

俄羅斯軍隊11日撤離赫松市後，烏克蘭軍隊隨後進入該市。赫爾松是該地區的行政中樞，地處戰略重要位置，該市也是自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之後俄軍唯一攻陷的地區中心城市。

儘管烏克蘭已收復赫爾松，但俄羅斯堅持認為該市屬於俄羅斯。 在回答記者就俄軍撤出赫爾松的提問時，克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫說， "我們不會發表評論，你知道那是俄羅斯聯邦的領土"。

對於普京來說，莫斯科被迫撤軍時一記耳光，普京9月份曾下達全國部分動員令，徵召30萬名預備役軍人投入烏克蘭戰場。

就烏克蘭的局勢， 北約秘書長斯托爾滕貝格周一警告說，"未來幾個月對烏克蘭來說將是困難的"。 他在海牙的一個新聞發布會上說："我們決不能犯低估俄羅斯的錯誤，""普京的目標是在這個冬季讓烏克蘭變得寒冷和黑暗“。

在地面戰場遭遇困難的俄羅斯軍隊最近幾周以來連續攻擊烏克蘭民用基礎設施，利用無人機及導彈等對烏克蘭包括能源網絡在內的基礎實施實施了幾波大規模襲擊。周一，俄軍聲稱已征服了烏克蘭東部的一個城鎮Pavlivka，這是莫斯科在經歷了數周的挫折和撤退後罕見聲稱的一次勝利。