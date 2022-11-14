澤連斯基：赫爾松地區已發現了400多起俄羅斯的戰爭罪證據

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周日晚的例行視頻講話中表示，自俄軍撤出赫爾松以來，調查人員在該地區已經發現了400多起涉嫌俄羅斯戰爭罪的案件證據。他補充說：“越來越多的平民和軍事人員的屍體被發現。”

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澤連斯基當晚表示：“我們所有人都已經感受到了我們勝利的來臨。因為我們維護了我們的團結，知道我們理所當然地在我們的土地上。我感謝我們的指揮官、情報部門和所有參與的人，為我們制定了下一步的計畫。解放的步驟。”

澤連斯基說：“在赫爾松地區，將確保226個定居點的穩定和恢復法律和秩序。截至目前，這已經超過了10萬名當地居民。我們正在恢復通信、互聯網、電視服務。我們正在盡一切努力，儘快恢複電力和供水的正常技術能力。我們將恢復運輸和郵政服務。我們將帶回救護車和正常的藥品供應。”

澤連斯基談道：“當然，政府、警察、一些私營公司的工作恢復已經開始。我感謝企業，它們是最早參與恢復正常生活的機構之一。我們的存在將被感覺到！人們會感覺到有生命的存在。但請不要忘記，赫爾松地區的局勢仍然非常危險。首先，那裡有地雷存在。不幸的是，我們的工兵在排雷時有一人死亡，另有四人受傷。”

澤連斯基呼籲：“我敦促赫爾松的所有居民要非常小心，並立即告知救援人員所有危險物品的所在地”。他補充說：“拘留留在這塊領土上的俄羅斯士兵和僱傭兵以及消滅破壞者的工作也在進行。調查人員已經記錄了400多起俄羅斯戰爭罪行，平民和軍事人員的屍體正在被發現。”

澤連斯基表示：“在赫爾松地區，俄羅斯軍隊留下了與我國其他地區相同的暴行，因為它能夠進入那裡。我們將找到每一個殺人犯並將其繩之以法。毋庸置疑。”

澤連斯基提及：“頓涅茨克地區的戰鬥與前幾天一樣激烈。俄羅斯的攻擊程度沒有減少。我們的戰士們的堅韌和勇敢程度是最高的。我們不允許我們的防線被攻破。我為此感謝我們的每一位戰士！”

澤連斯基在講話中確認：“我們已經在非常積極地準備一個對烏克蘭來說非常重要的一周——外交周。在印度尼西亞將舉行二十國集團（G20）峰會上，我們的立場將被提出，以一種非常有意義的方式。”

澤連斯基表示：“我們將對現在的許多問題給出答案。公開的答案。這樣，我們所有的人、我們所有的夥伴、所有支持我們的人都能聽到這些答案。在星期二，我將（在G20峰會上）發表講話。”

澤連斯基說：“我感謝每一個忍受着這場馬拉松的人! 我感謝每一個為我們的國家和我們所有人民的自由而戰鬥和工作的人！我感謝每一個幫助我們的人！榮耀歸於烏克蘭!”