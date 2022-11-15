中澳領導人會晤 習近平：改善發展中澳關係符合兩國利益

中澳關係

中國國家主席習近平周二（11月15日）與澳大利亞總理阿爾巴尼斯會晤，這是兩國經歷多年外交關係緊張之後，雙方領導人的首次正式會晤，顯示中澳有意改善關係重振合作。

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法新社報道，中澳領導人2019年曾在日本舉行G20峰會期間進行了短暫交流，但五年來沒有進行過正式會談。

習近平在周二會晤阿爾巴尼斯時承認中澳間的關係 "困難"，他表示，"這不是我們想要的，因為中國和澳大利亞都是亞太地區的重要國家。我們應該改善、維持和發展我們的關係，這符合兩國人民的根本利益。”

阿爾巴尼斯則在會晤後發推文稱，會談是"積極和建設性的 "，他同時表示，"我們將遵循我們的國家利益，在可合作的時候進行合作，在應該質疑的時候就提出不同意見”。

據報道，周二的會晤只進行了32分鐘，儘管時間短暫，但仍預示着中澳這兩個在南太平洋的敵對國家間關係的轉折。澳大利亞因立法阻止外國影響其政治、禁止華為進入該國電信網絡及新冠疫情之處呼籲對病毒起源展開獨立調查等惹怒北京，作為澳大利亞最大的貿易夥伴，中國針對澳大利亞煤炭、葡萄酒進口等實施限制制裁。在經歷以澳大利亞人在中國被捕為標誌的長期冷淡之後，兩國於今年六月恢復了部長級聯繫。