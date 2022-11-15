人類發展“重要里程碑”：世界人口周二突破80億

人口

根據聯合國人口報告，世界人口周二（11月15日）突破80億。聯合國秘書長古特里斯說 "這是人類發展的一個重要里程碑"，“這是慶祝多樣性和進步的時刻 ，同時也應思考人類對地球的共同責任"。報告指，人口增長是人類發展所致，也給最貧窮國家帶來艱巨挑戰。

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根據這份聯合國《世界人口展望2022》報告，全球人口達到80億這一前所未有的增長，是人類發展所致，公共衛生、營養、個人衛生與醫藥的進步使人類可以更長壽。

全球人口達到80億里程碑，也是生育率上升的結果，尤其是在全球最貧困的國家，其中絕大多數是在撒哈拉沙漠以南非洲，而人口增長也給這些最貧窮國家帶來艱巨挑戰。

報告指， 19世紀之前世界人口不到10億，而從70億增長到80億隻用了12年時間。

聯合國預計，地球人口增長趨緩，到2037年達到90億將需要大約15年時間。預測20世紀80年代將達到104億的 "峰值"，並在本世紀末之前出現停滯。

”我們對地球的影響更多取決於人類的行為而不是人口數“

突破人口80億正值第27屆聯合國氣候大會在埃及沙姆沙伊赫舉行。會議再次突顯了對全球變暖負有最大責任的富裕國家和要求獲得幫助以應對全球變暖的貧窮國家之間，難以就更雄心減碳達成一致。"威爾遜中心智囊團常駐研究員珍妮弗-舒巴（Jennifer Sciubba）向法新社說："我們對地球的影響更多地取決於我們的行為而不是我們的數字”。

人口增長為貧困國家帶來重大挑戰

人口增長為貧困國家帶來重大挑戰。聯合國報告指，"持續的高生育率，導致人口快速增長，這既是貧窮國家發展緩慢的表現，也是其原因”。

印度預計最早將於2023年將超過中國，成為第一人口大國，並在2050年達到約16.7億。未來幾十年印度面臨人口暴增，而目前在印度的一些大城市已出現人口擁擠，必要的基礎設施缺乏困難。孟買40%的人口生活在沒有水、電和衛生設施的貧民窟里。

未來世界人口最多的三個城市全在非洲

根據聯合國的數據，到2050年，一半以上的人口增長將主要來自於八個國家：剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。 到本世紀末，世界上人口最多的三個城市將集中在非洲：分別是尼日利亞的拉各斯、剛果民主共和國的金沙薩和坦桑尼亞的達累斯薩拉姆。