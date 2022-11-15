柬埔寨首相洪森新冠檢測陽性 之前曾會晤拜登李克強等多位外國領導人

新冠病毒，G20峰會

G20峰會周二（11月15日）在印尼巴厘島舉行。受邀與會的柬埔寨首相洪森原定與法國總統馬克龍和中國國家主席習近平在峰會期間會面，卻因在周一晚間檢測出新冠陽性而取消出席。不過，洪森在上周金邊主持東盟系列峰會期間，曾與美國總統拜登、中國總理李克強、日本首相岸田文雄等多位外國領導人會晤。

廣告 繼續瀏覽後續

現年70歲的洪森在臉書上宣布，自己周一晚間在印尼進行的新冠測試呈陽性，因而沒有參加當晚與其他G20峰會領導人的晚宴。他說不清楚自己是如何被感染的，目前 "沒有癥狀"。

由於檢測呈陽性，受邀參加G20峰會的洪森因此取消原定與法國總統馬克龍和中國國家主席習近平的會面。

但上周，作為東盟峰會的東道主，洪森在沒有戴口罩的情況下，周五主持了東盟系列峰會，並在周末繼續與美國、加拿大、韓國和澳大利亞等多個國家領導人進行了雙邊會晤。 而這些國家的領導人目前正在印尼參加G20峰會。

東盟系列峰會期間，洪森與美國總統拜登曾進行了長時間的一對一會談。兩人先後在柬-美雙邊會議、以及東盟—美國峰會上會面，都沒有戴口罩，兩人還在晚宴上並肩而坐。而拜登隨後前往印尼巴厘島，本周一在當地與中國領導人習近平面對面會晤三個多小時。拜登正在進行為期五天的亞洲之行，期間要參加一系列峰會。