特朗普即將正式宣布參加2024總統選舉

美國大選，特朗普

美國前總統特朗普承諾11月15日將有 "重大宣布 "，預計將正式宣布角逐2024年下屆美國總統選舉。該宣布在中期選舉過去後一周做出，共和黨在選舉中表現不如預期，特朗普本人也承認選舉令人失望。

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在11月8日中期選舉投票之後，越來越多的共和黨人呼籲特朗普放棄再次參選。但他似乎決心已定，即將在他位於佛羅里達州的海湖莊園正式宣布參選。據法廣發自邁阿密的特約記者大衛 托馬斯報道，周二，在特朗普位於西棕櫚灘的豪華富豪俱樂部里，一切都準備就緒，只等他的“重要宣布”。特朗普曾保證說，“這將是我們歷史上最重要的日子之一”。

特朗普希望為此次宣布營造隆重氣氛。周二，他的支持者們身着各種鄉土特色的服裝，在海湖莊園打着旗幟集會等候，這些支持者和一些國會議員、特朗普的政治盟友一樣，都收到了他前來海湖莊園出席宣布儀式的邀請。

但共和黨在此次中期選舉中的表現不如預期令此次宣布失色，一些共和黨人在11月8日投票之後公開批評特朗普破壞了選舉，他們指責特朗普支持被認為政治過於極端的候選人，而這些候選人幾乎都在此次選舉中落敗。因此在共和黨內部，許多人反對特朗普再次參選，認為如果他參選將是一個錯誤。報道引述馬里蘭州溫和派州長拉里-霍根警告說，"特朗普已經讓我們失去了之前的三次選舉。我不希望再出現第四次失敗。"

報道指，儘管共和黨的金主及黨內領袖在中期選舉後被迫要正視攸關該黨存亡的困境，要考慮誰能替代特朗普及如何避免分裂。但對於美國保守派基層人群來說，特朗普仍然是目前最受歡迎的政治人物，他們期待他再次參選角逐下屆美國總統選舉。