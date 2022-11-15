G20峰會開幕 東道主印尼敦促終結烏俄戰爭警惕”新冷戰“

G20峰會，烏俄戰爭

G20峰會周二在印尼巴厘島開幕，東道主印尼總統佐科在開幕致辭中敦促成員國終結俄烏戰爭，並警告“新的冷戰”發生。

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這是疫情以來首個線下G20峰會，也是在烏俄戰爭持續9個月、世界面臨經濟危機、戰爭核威脅再起的背景下召開的峰會。佐科在致辭中說，“負起責任代表着不要創造零和局面，負起責任也代表我們必須終結戰爭。如果戰爭不結束，世界很難往前邁進。”

佐科說，“我們不應讓世界變得四分五裂。我們絕不能讓世界陷入新的冷戰”“G20主要經濟體必須成功因應全球最迫切的種種危機。”

澤連斯基：現在是時候結束俄羅斯的”破壞性“戰爭

烏克蘭總統澤連斯基周二以視頻方式在G20峰會發言，他說，現在是到了結束俄羅斯的”破壞性“戰爭並拯救成千上萬人生命的時候。他表示不接受莫斯科任何借口的核訛詐，同時也排除了有第三份“明斯克協議、以解決俄烏戰爭的可能。俄烏兩國早前曾針對烏東頓巴斯地區問題達成兩份停火協議，但之後以失敗告終。

據報道指，代表俄羅斯總統普京出席峰會的外交部長拉夫羅夫，在澤連斯基發表講話期間全程留在會場。

法新社：習近平G20重回世界外交舞台中心

中國國家主席習近平周二在G20峰會呼籲 "堅決反對 "糧食和能源的 "工具化"，被指是對其俄羅斯盟友的隱晦批評。

習近平說， "我們必須堅決反對任何政治化、工具化、利用糧食和能源問題作為武器的行為，" 他同時敦促富裕國家集中精力減少為應對物價飛漲而實施的加息的負面溢出效應”

法新社指，在因疫情缺席國際外交三年之後，習近平借G20峰會重回回到國際外交舞台的中央。 繼周一與美國總統拜登會晤後，在本周的日程上，習近平還將有與澳大利亞、日本領導人等馬拉松式的雙邊會晤。

報道說，因入侵烏克蘭而在國際舞台上被孤立的俄羅斯總統普京缺席G20，加強了習近平作為對美國主要制衡力量的地位。