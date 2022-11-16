二十國集團領導人巴厘島峰會宣言：當今時代絕不能是戰爭時代

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二十國集團（G20）巴厘島峰會於11月15日至16日舉行。印度總理莫迪周三在 G20輪值主席國交接儀式上，從印度尼西亞總統佐科·維多多手中接過象徵輪值主席國身份的木槌。二十國集團領導人當天還發表了巴厘島峰會宣言。

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宣言開頭寫道：“十四年前，二十國集團領導人在國際金融危機期間首次聚首。作為全球大型經濟體，二十國集團成員認識到有必要通過承擔集體責任、採取合作舉措，以促進世界經濟復蘇、應對全球挑戰，為強勁、可持續、平衡和包容增長奠定基礎。各國領導人確認二十國集團是全球經濟合作主要論壇，重申就再次應對全球經濟挑戰開展合作的承諾。”

宣言表示：“我們於2022年11月15日至16日在巴厘島舉行會議，此時此刻，我們面臨著前所未有的多層面危機。我們經歷了新冠疫情大流行帶來的破壞，以及包括氣候變化在內的其他挑戰，這些挑戰造成了經濟衰退，加劇了貧困，減緩了全球復蘇，並阻礙了（聯合國）可持續發展目標的實現。”

就俄烏戰爭，宣言指出：“今年，我們還見證了在烏克蘭的戰爭進一步給世界經濟帶來不利影響。對此問題曾有過一次討論。我們重申各國在包括聯合國大會和安理會等其他場合表達的立場，包括2022年3月2日多數投票通過的ES-11/1號決議（141票贊成、5票反對、35票棄權、12國未投票）對俄羅斯侵略烏克蘭表達最強烈的痛惜，並要求俄羅斯從烏克蘭領土上徹底、無條件撤出。”

宣言補充說：“大多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，強調這場戰爭正在導致人民嚴重受苦並放大了世界經濟現存的脆弱性，包括制約增長，增加通脹，打斷供應鏈，加劇能源和糧食的不安全性，擴大金融穩定風險。關於這個形勢以及相關制裁還存在其他觀點和不同評估。我們認識到二十國集團不是解決安全問題的論壇，安全問題可以對全球經濟帶來顯著的後果。”

宣言強調：“堅持國際法、維護和平與穩定的多邊體系十分重要，這包括捍衛《聯合國憲章》的宗旨和原則，堅持國際人道主義法並保護武裝衝突中的平民和基礎設施。使用或威脅使用核武器是不允許的。和平解決衝突，一切有利於解決危機的努力，以及外交和對話都很重要。當今時代絕不能是戰爭時代（借用印度總理莫迪向俄羅斯總統普京的發言）”。

印尼總統佐科·維多多周三表示，關於烏克蘭戰爭的段落是該宣言中討論最激烈的部分。他在參加峰會閉幕的新聞發布會上告訴媒體稱：“爭論最多的只有一段，那就是我們對烏克蘭戰爭的立場。直到昨天深夜，我們一直在討論這個問題，最後巴厘島領導人宣言以協商的方式一致同意”。

該宣言涉及俄烏戰爭部分指出，“大多數成員強烈譴責烏克蘭的戰爭，強調這場戰爭正在導致人民嚴重受苦並放大了世界經濟現存的脆弱性”。此次峰會的東道主，佐科·維多多向媒體表示：“我們同意，戰爭對全球經濟有負面影響，沒有任何和平，全球經濟復蘇也不會實現。”