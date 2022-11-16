北約、七國集團領導人回應波蘭導彈爆炸事件：隨着調查進行而採取適當步驟

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針對有導彈落入波蘭境內爆炸並造成兩人死亡事件，參加二十國集團（G20）巴厘島峰會的七國集團（G7）領導人、北約領導人和歐盟領導人11月16日召開了特別會議，並發表聯合聲明。此外，美國總統拜登（Joe Biden）當天向媒體表示，落在波蘭造成兩人死亡的導彈“不太可能”從俄羅斯發射的。

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七國集團、北約和歐盟領導人在周三舉行特別會議，並發表聲明稱：“今天，加拿大、歐盟委員會、歐洲理事會、法國、德國、意大利、日本、荷蘭、西班牙、英國和美國的領導人在巴厘島G20峰會期間舉行會議，並發表以下聲明。”

聲明表示：“我們譴責俄羅斯星期二對烏克蘭城市和民用基礎設施進行的野蠻的導彈襲擊。我們討論了發生在波蘭東部與烏克蘭邊界附近的爆炸事件。我們對波蘭正在進行的調查提供了充分的支持和協助。我們同意繼續保持密切聯繫，以確定隨着調查的進行而採取的適當步驟。”

聲明補充說：“我們重申，面對俄羅斯的持續侵略，我們堅定不移地支持烏克蘭和烏克蘭人民，並繼續準備讓俄羅斯為其對烏克蘭社區的厚顏無恥攻擊負責，即使是在二十國集團開會處理戰爭的更廣泛影響時。我們都向波蘭和烏克蘭的受害者家屬表示慰問。”

拜登周三表示，在北約成員國波蘭造成兩人死亡的導彈“不太可能”是從俄羅斯發射的，但他承諾支持波蘭對其所謂的“俄羅斯製造”的導彈進行調查。拜登是在當天上午在巴厘島召開七國集團和北約領導人“緊急”會議，就波蘭東部靠近烏克蘭邊境地區發生的造成兩人死亡的爆炸事件進行磋商後發表的講話。

據美聯社報導，三名美國官員說，初步評估表明，落入波蘭境內的導彈是烏克蘭軍隊向來襲的，對烏克蘭電力基礎設施進行打擊的一枚俄羅斯導彈發射的。這些官員不願透露姓名，因為他們未被授權公開討論此事。烏克蘭仍然保持着前蘇聯和俄羅斯製造的武器裝備的庫存，包括S-300防空導彈系統。

報導指，拜登在印尼巴厘島參加二十國集團峰會時被工作人員彙報導彈爆炸的消息驚醒，他在周三早些時候致電波蘭總統杜達（Andrzej Duda），對遇難者表示“深切哀悼”。拜登在推特上承諾“美國將全力支持和協助波蘭的調查工作”，並“重申美國對北約的鋼鐵般的承諾”。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）15日通過聲明指出：“美國強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的最新導彈襲擊，這些導彈似乎襲擊了基輔的住宅樓和全國各地的其他地點。我們不會忘記，當世界領導人在巴厘島舉行二十國集團會議討論對全世界人民的生命和生計具有重大意義的問題時，俄羅斯再次威脅這些生命並破壞烏克蘭的關鍵基礎設施。”

沙利文表示：“俄羅斯的這些打擊只會加深二十國集團對普京戰爭的不穩定影響的擔憂。我們對勇敢的烏克蘭人民表示同情，他們在捍衛自己的主權和民主方面繼續表現出堅韌和勇氣”。

沙利文補充說：“美國和我們的盟友和夥伴將繼續向烏克蘭提供它所需要的東西來保衛自己，包括防空系統。我們將與烏克蘭站在一起，需要多久就多久。”