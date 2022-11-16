德總理：若沒有俄羅斯對烏克蘭的戰爭，波蘭導彈事件就不會發生

德國/意大利/俄羅斯

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月16日在二十國集團（G20）巴厘島峰會結束後就波蘭境內落入導彈爆炸事件向媒體表示，“如果沒有俄羅斯對烏克蘭的戰爭，如果沒有現在對烏克蘭基礎設施密集和大規模發射的導彈，這一切都不會發生”。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）當天亦向媒體強調，意大利認為，即便在波蘭造成致命爆炸的導彈不是俄羅斯發射的，也沒有多大區別，因為俄方仍然要為攻擊烏克蘭的基礎設施負責。

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朔爾茨在峰會結束後的新聞發布會上說：“很高興，在這裡就俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭找到了明確的措辭，已經清楚地表明，使用核武器不是這場戰爭中可以接受的升級，這代表了各方都畫定的紅線，並且在這裡再次被非常強烈地描繪出來。特別是考慮到戰爭的發展，這是一個必要的、也是不可缺少的、而且在此時此刻更重要的聲明。事實上，我們能夠通過事先進行的討論幫助為此做好準備，這是值得高興的事情。但更重要的是，我們在這件事上已經走到了這一步。”

朔爾茨說：“俄羅斯仍在繼續其戰爭，令人非常沮喪的是，就在我們開會期間，每個人都在談論時，導彈正在大規模地射向烏克蘭目標。這是我們不能接受的，是不可接受的，所以必須被大家拒絕。”

針對華沙方面提出，導彈“不幸落在了波蘭境內”的說法，朔爾茨在問道環節中強調稱：“重要的是，我們所有人（北約和七國集團及歐盟領導人）同時明確表示，並且已經明確表示，如果沒有俄羅斯對烏克蘭的戰爭，如果沒有現在對烏克蘭基礎設施密集和大規模發射的導彈，這一切都不會發生。”

同樣就這一問題，意大利總理梅洛尼在周三的新聞發布會上向媒體介紹，她已經與波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）通話。梅洛尼表示：“落在波蘭的導彈不是俄羅斯的導彈，而是烏克蘭的導彈，這種可能性改變不大。”