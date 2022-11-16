拜登政府要求國會對烏提供377億美元援助 瑞典將對烏提供近3億美元軍援

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美國白宮周二向國會致信，要求國會批准近480億美元，為應對在冬季可能出現的新冠病毒感染激增做準備，並在烏克蘭繼續與俄羅斯的入侵作鬥爭時向其提供額外支持。在這份寫給美國國會眾議院議長佩洛西的信中，拜登政府要求對烏克蘭提供377億美元的援助，另要求100億美元用於應對新冠疫情，以及一個未確定金額的款項用於救災。

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此外，瑞典政府周三宣布，將向烏克蘭提供價值30億瑞典克朗（約合2.87億美元）的額外軍事援助，這是該國迄今為止最大金額的對烏防務支持，其中包括一套防空系統。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國行政管理和預算局局長沙蘭達·揚（Shalanda Young）15日在寫給佩洛西的信中詳細說明了377億美元的烏克蘭援助請求，另要求100億美元用於新冠疫情應對，以及一個未確定金額的救災款項，望國會“儘快”批准。

377億美元的烏克蘭援助資金將分給美國政府的四個部門使用。沙蘭達·揚向佩洛西解釋說，該請求將“確保烏克蘭擁有自衛所需的資金、武器和支持，並確保弱勢群體繼續獲得拯救生命的援助。該請求還涉及俄羅斯入侵造成的全球嚴重的糧食和能源短缺問題”。

據悉，在這筆377億美元的對烏援助請求中包括畫分給美國國防部的217億美元，將用於“為烏克蘭提供裝備，補充國防部庫存，以及繼續提供軍事、情報和其他國防支持”。美國國務院將獲得145億美元，用於“對烏克蘭的直接預算支持、關鍵戰時投資、安全援助，加強全球糧食安全，以及人道主義援助”。

美國能源部將獲得6.26億美元用於“對烏克蘭的核安全支持和戰略石油儲備的現代化”，以及給予美國衛生與公眾服務部的9億美元，用於“向獲釋的烏克蘭人員提供標準的援助保健和支持服務”。據《紐約時報》報導，拜登政府在該計畫中還要求國會授予總統權力，向烏克蘭運送價值高達70億美元的武器裝備。

拜登政府的一名高級官員表示，美國之前對烏克蘭的援助“總是打算只持續到本日曆年年底”。沙蘭達·揚致函佩洛西說，“國會以前提供的資金大約有四分之三已經支付或承諾支付，預計到今年年底會有更多”。該官員說，拜登政府向國會提出的這項撥款要求“打算持續到（明年）9月30日結束的本財政年度結束”。

在大西洋另一邊，瑞典政府周三通過聲明宣布，該國正在為烏克蘭提出一個過冬一攬子計畫，這是迄今為止最大規模的一攬子計畫，包括軍事和人道主義援助，以及對恢復烏克蘭關鍵基礎設施的支持。

瑞典首相剋里斯特松（Ulf Kristersson）表示：“我們現在正向烏克蘭發送創紀錄的一攬子援助，包括人道主義和軍事援助。捍衛烏克蘭的自由是我們時代最關鍵的外交政策任務”。

據瑞典政府介紹，“新的對烏軍事支持一攬子計畫包括一個合格的防空武器系統，包括合格的彈藥，以及用於額外防空系統的合格彈藥、運兵車、包括冬季裝備和防彈衣的個人裝備、瞄準設備、帳篷和遮蔽網。”

瑞典此次宣布的軍援內容大約價值為30億瑞典克朗（約合2.87億美元）。這比該國以前所有對烏軍援計畫的總和約20億瑞典克朗，多了10億。

此外，瑞典政府還承諾向烏克蘭和摩爾多瓦提供總額為7.2億瑞典克朗的人道主義和緊急援助，以幫助兩國度過這個冬天所面臨的多項需求。這筆資金將幫助兩國最弱勢群體獲得食物、水和衛生設施、過冬設備、毯子和熱源供應。該支持還將有助於為烏克蘭的基礎設施重建工作奠定基礎。