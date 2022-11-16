波蘭總統：落入境內的導彈或是意外 北約秘書長：俄羅斯應承擔最終責任

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波蘭總統杜達（Andrzej Duda）11月16日就前一日落入該國境內爆炸的導彈事件表示，“沒有跡象表明這是對波蘭的蓄意攻擊。最有可能的是，這是一枚俄羅斯製造的S-300型導彈。我們目前沒有證據表明這是俄羅斯方面發射的導彈”。杜達補充說：“有許多跡象表明，這是一枚防空導彈，不幸落在了波蘭境內”。此外，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）當天在出席新聞發布會時表示，“這不是烏克蘭的錯”，並指“俄羅斯應承擔最終責任，因為它繼續對烏克蘭進行非法戰爭”。

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杜達周三就前一日落入波蘭境內爆炸的導彈事件通過推特表示，“沒有跡象表明這是對波蘭的蓄意攻擊。最有可能的是，這是一枚俄羅斯製造的S-300型導彈。我們目前沒有證據表明這是俄羅斯方面發射的導彈”。他補充說：“有許多跡象表明，這是一枚防空導彈，不幸落在了波蘭境內。”

杜達指出：“我們與我們的北約盟國有直接聯繫。我強調——我們沒有任何間接證據可以斷定這是對波蘭的一次攻擊”。他補充說：“我們要強調的是，波蘭東部的人民不應該因為服務部門和軍隊的增加而感到恐慌。我們是有意作出這一決定的。請保持冷靜——我們的安全得到了保證。”

杜達提及，“我們正在處理與俄羅斯大規模襲擊烏克蘭有關的非同尋常的事件。不幸的是，很大一部分火箭彈射向了烏克蘭西部”。他提及：“昨天，美國總統立即承諾支持。北約部隊和我們的部隊已進入戒備狀態。我們毫不懷疑，為了波蘭共和國和民眾的安全，這是有必要的。”

波蘭總統和總理周二晚經協調後召開了國家安全與國防事務部長理事會委員會的緊急會議。杜達隨後與美國總統拜登、烏克蘭總統澤連斯基、英國首相蘇納克、德國總理朔爾茨和北約秘書長斯托爾滕貝格等領導人通話。

杜達在周二晚間表示，拜登明確確認，美國維持其同盟關係，並與波蘭站在一起。據波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）介紹，波蘭方面仍在分析啟動北約第四條程序的可能性，但似乎可能沒有必要使用這一措施。北約協議第四條規定，當北約任何一個成員國認為任何一個盟國的領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，北約成員國應對此共同協商。

據悉，北約各成員國大使周三召開緊急會議，討論落入波蘭境內並造成兩名該國公民死亡的導彈爆炸事件。北約秘書長斯托爾滕貝格當天在新聞發布會上表示，“對這一事件的調查正在進行，我們需要等待其結果。但我們沒有跡象表明這是一次蓄意攻擊的結果。我們也沒有跡象表明，俄羅斯正在準備對北約採取進攻性軍事行動。”

斯托爾滕貝格補充說：“我們的初步分析表明，該事件很可能是由一枚烏克蘭防空導彈引起的，該導彈是為了保衛烏克蘭領土免受俄羅斯巡航導彈的攻擊而發射的”。他指出：“但讓我說清楚。這不是烏克蘭的錯。俄羅斯要承擔最終責任，因為它繼續對烏克蘭進行非法戰爭。”

斯托爾滕貝格介紹說：“在今天的會議上，北約盟國對不幸的生命損失表示最深切的哀悼。他們表達了對我們寶貴的盟友波蘭的強烈聲援。北約盟國並明確表示，我們將繼續支持烏克蘭的自衛權。俄羅斯必須停止這場毫無意義的戰爭。”

在隨後的提問環節中，來自波蘭的記者提問稱：“秘書長，今天的會議可能會有什麼結果，具體的，具體的條款？我們能否期待加強歐洲的防空；特別是在與烏克蘭接壤的國家，因為只要戰爭繼續，就會有俄羅斯的火箭彈襲擊烏克蘭公民。這種情況有可能再次發生。”

斯托爾滕貝格回答說：“在今天的會議上，北約盟國表達了他們對我們的盟國波蘭的強烈支持和聲援。他們還對悲慘的生命損失表示了最深切的哀悼。而北約已經大大增加了其在聯盟東翼的存在，特別是自2月入侵烏克蘭以來。有了更多的陸上部隊，地面部隊，但也有了重要的實質性空中和海上力量。”

斯托爾滕貝格說：“當然，這既增強了我們的防空能力，也增強了我們監測的能力，以全面了解像波蘭這樣的北約盟國與烏克蘭邊界之間的情況，我們正在不斷評估我們還需要做什麼。我們還在馬德里的峰會上作出了重要決定，進一步加強我們在聯盟東翼的存在。”

來自烏克蘭的記者提問稱，“這一事件將如何反映在盟國為烏克蘭提供的防空援助上。哪裡會有一些新的系統來覆蓋烏克蘭的天空？”

斯托爾滕貝格表示：“今天將舉行一次烏克蘭（國防）聯絡小組會議，以協調北約盟國和夥伴以及其他方面對烏克蘭的支持。而在過去的一個月里，我們所有努力的主要重點是防空。特別是自從幾周前俄羅斯開始對烏克蘭城市發動這些不分青紅皂白的攻擊以來。我歡迎越來越多的盟國和夥伴正在向烏克蘭提供先進的防空系統。”

斯托爾滕貝格說：“來自西班牙和其他國家的‘NASAMS’防空系統、‘鷹式’防空系統，我還知道瑞典已經作出新的宣布，也向烏克蘭提供額外的防空支持。因此，我們正在調動額外的支持，特別是當涉及到不同類型的防空設施時。北約也在提供反無人機系統。我們需要許多不同的系統來防止巡航導彈、彈道導彈，也包括無人機。我們需要對烏克蘭進行分層防禦。這正是盟國正在以不同方式提供的東西。”

斯托爾滕貝格還提及，目前沒有成員國要求依照北約協議第四條召開會議，“這是基於調查結果，基於分析和基於迄今為止正在進行的調查的結果”。

針對記者提及，烏克蘭外長庫列巴聲稱落入波蘭的導彈是烏克蘭防空導彈的說法為俄羅斯陰謀論的發言，斯托爾滕貝格表示：“調查還沒有最終結束。但根據目前的情況，這很可能是烏克蘭的防空系統或導彈。但同樣，這不是烏克蘭的錯。俄羅斯對昨天在波蘭發生的事情負有責任，因為這是正在進行的戰爭和昨天俄羅斯對烏克蘭的攻擊浪潮的直接結果。”

斯托爾滕貝格說：“當然，烏克蘭也有權擊落那些針對烏克蘭公民和烏克蘭關鍵基礎設施的導彈。北約已經為這樣的情況做好準備。我們正在演習，我們正在準備，例如為這樣的事故做準備，首先是為了防止它們發生。但如果它們發生，以確保它們不會失控。”

斯托爾滕貝格補充說：“當我們昨天收到報告時，我們當然很擔心，特別是，我們對有兩人傷亡的事實感到難過，但與此同時，我們正在監測，我們正在非常密切地關注。因此，我們準備以堅定、冷靜、堅決的方式處理這樣的情況，但也要防止進一步升級。”