美英首腦會談：就一系列全球問題進行協調，包括中國挑戰

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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和美國總統拜登（Joe Biden）11月16日在二十國集團（G20）巴厘島峰會場邊舉行了會談。針對烏克蘭周二遭受的新一輪俄羅斯襲擊事件，蘇納克與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）周三和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行了電話會談，以示對烏方的聲援，並了解進一步情況。

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就美英首腦會談，白宮通過聲明介紹稱，“兩位領導人討論了俄羅斯在烏克蘭的野蠻導彈襲擊，並強調他們的政府在烏克蘭抵禦俄羅斯侵略時對其的大力支持。他們還討論了在波蘭東部地區發生的爆炸事件，以及我們對波蘭正在進行的調查的全力支持。”

美方指出：“兩位領導人就一系列全球問題進行了協調，包括中國帶來的挑戰。他們討論了全球需要加強應對氣候危機的雄心，以及確保可持續和可負擔的能源供應的重要性。兩位領導人還申明了他們對保護貝爾法斯特/耶穌受難日協議的成果的共同承諾。”

英國首相府發表的聲明指出：“兩位領導人就英美強大關係的國家和國際重要性達成一致，特別是考慮到世界目前正面臨的經濟挑戰。蘇納克首相和拜登總統強調，普京總統及其政權的行為直接導致了全球經濟問題，包括通脹上升。保持國際壓力以確保普京在烏克蘭失敗符合所有人的利益。”

英方稱：“兩位領導人同意共同努力，並與盟友合作，以解決普京的暴行所帶來的經濟後果。這包括採取行動保護我們國家和全世界的最弱勢群體，以及努力確保我們的長期能源供應。他們強調了志同道合的盟友對專制政權提供對立面的重要性，包括確保發展中國家能夠以可持續的方式增長。”

英方表示：“蘇納克首相和拜登總統都同意在印太地區持續參與的重要性，並指出澳英美三邊安全協議（AUKUS）是這方面的一個例子。首相概述了英國的印太地區優先事項，包括加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）貿易集團。兩位領導人期待着共同努力，推進英美兩國在貿易、國防和維護貝爾法斯特（受難日）協議等領域的合作。”

此外，英加兩國首腦周三還與烏克蘭總統澤連斯基舉行了電話會談。據英方介紹，“蘇納克總理和特魯多總理對俄羅斯一夜之間對烏克蘭的攻擊造成的可怕生命損失表示哀悼。他們強調了對烏克蘭抵抗的持久支持，並向澤連斯基總統介紹了他們在二十國國集團討論這一問題的最新情況。”

英方表示：“蘇納克首相和特魯多總理強調了對昨天導彈落入波蘭的情況進行全面調查的重要性。他們強調，無論該調查的結果如何，普京對烏克蘭的入侵都應該為正在發生的暴力事件負全責”。澤連斯基對兩國領導人的支持表示感謝。

蘇納克在周三參加了北約和七國集團領導人就波蘭導彈爆炸事件舉行的緊急會議後向媒體強調了，“我們對烏克蘭和波蘭的聲援”。蘇納克在峰會結束時舉行的新聞發布會上說：“當其他世界領導人正在共同努力解決我們的人民所面臨的最大挑戰時，普京正在對烏克蘭的平民發動不加區別的攻擊。”

蘇納克說：“今天上午我還與波蘭總統杜達通話，表示我全心全意的支持，並保證英國堅定不移地支持他和他的人民”。

蘇納克指出：“如果不是因為俄羅斯對烏克蘭的入侵，這一切都不會發生。”