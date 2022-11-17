日德首腦會談：擬加強在經濟安全等領域的廣泛合作

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日本首相岸田文雄和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月16日在印尼巴厘島舉行的二十國集團峰會場邊舉行雙邊會談。岸田文雄稍早還與英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）進行了會晤。

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據日本外務省介紹，日德首腦的此次會談持續了約40分鐘。岸田文雄對德國和日本正在進行的高層密切交流表示歡迎，包括德國總統施泰因邁爾本月對日本的訪問和兩國外長防長“2+2”會談的舉行。岸田文雄稱，希望加深擁有共同基本價值觀的日德之間的合作。作為回應，朔爾茨表示，他希望加強德日在包括經濟安全在內的廣泛領域的合作。岸田文雄重申，他要求在歐盟早日取消限制日本食品進口的措施方面進行合作。

據日方介紹，日德首腦還就地區事務交換了意見，“並一致認為，關於俄羅斯對烏克蘭的侵略，俄羅斯的核武器威脅是不可接受的，而且，決不能使用核武器，他們將緊密合作，支持烏克蘭，包括在冬季提供援助。談到朔爾茨總理最近對中國的訪問，兩國領導人還共同關注在武力、經濟脅迫等背景下單方面改變東中國海和南中國海現狀的企圖，並確認他們將在志同道合的國家之間進行密切合作來應對。此外，兩位領導人確認，他們將繼續在處理朝鮮問題上合作。”

岸田文雄和朔爾茨確認，將繼續為日德政府間磋商進行協調和密切合作，他們同意在朔爾茨明年4月訪問日本期間啟動這一會談。此前，岸田文雄與英國首相蘇納克進行會晤，確認為明年5月在廣島市召開的七國集團（G7）峰會取得成功而合作。

雙方就加快日英兩國計畫共同開發的下一代戰鬥機相關磋商達成了一致，並就《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）對英國的戰略意義和加入的程序交換了意見。