烏波外長通話：烏克蘭專家抵達波蘭，擬參加調查導彈爆炸現場

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烏克蘭外交部長庫列巴和波蘭外交部長拉烏11月17日進行了通話。據庫列巴介紹，烏克蘭和波蘭將就落入波蘭境內的導彈爆炸事件進行建設性和公開的合作。庫列巴說，烏克蘭的專家已經抵達波蘭境內，希望與波蘭執法部門合作，迅速進入事發現場。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四在線上參加彭博創新經濟論壇時表示，烏克蘭專家將加入國際聯合調查委員會的工作，調查導彈碎片落在波蘭境內的事件。

澤連斯基在發言中提出：“我不知道發生了什麼。我們不知道，也不確定。全世界都不知道。但我確信那是一枚俄羅斯導彈，我確信我們從防空系統發射。但今天不可能談論具體的事情——即那是烏克蘭的防空（的錯）。雖然我們很感激沒有人指責我們，因為我們在我們的領土上與俄羅斯的導彈作鬥爭。”

澤連斯基堅稱，只有在經過調查之後，才有可能對究竟是誰的導彈落在波蘭境內得出結論。他補充說：“昨天我們堅持要求將我們納入國際聯合調查委員會，晚上我們已經收到確認。（今天）早上，我們的專家將前往那裡，加入這個專業團體”。

波蘭總統的高級外交政策顧問庫莫奇（Jakub Kumoch）17日表示，一個由波蘭和美國專家組成的調查小組檢查了導彈的殘餘物和彈坑的深度，並計算了導彈的來源方向和使用的燃料數量。庫莫奇稱，“有證據表明這是一枚烏克蘭導彈”。

庫莫奇稱：“有許多跡象表明，用於擊落俄羅斯導彈的（烏克蘭）導彈中的一枚導彈沒有擊中目標。它的自毀系統沒有發揮作用，而這枚導彈，不幸地，導致了一場悲劇的發生”。庫莫奇強調，“沒有人指責烏克蘭故意打擊波蘭領土”，因為“俄羅斯那天轟炸了烏克蘭，俄羅斯對落下的一切承擔全部責任”。

澤連斯基此前否認了北約和波蘭關於經初步評估，一枚烏克蘭導彈可能落入波蘭境內的說法。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周四在對事發當地視察時向媒體表示：“這是一個極其困難的情況，存在情緒，對任何人來說都不奇怪。他（澤連斯基）正在經歷他的國家正在經歷的一切。這是他的國家，選擇他擔任這個職位，他感到負有責任。”

杜達說，所有三方，即波蘭、烏克蘭和美國都在收集各自方面的信息，並重申周二發生的事情是一個“悲慘”的事故。杜達強調：“沒有人想傷害波蘭的任何人”。他補充說，“到目前為止，我們還沒有在波蘭境內發現第二枚導彈的任何痕跡”。

杜達指出：“對於這個小社區來說，這是一個艱難的時刻”，“家屬們要求尊重他們的痛苦和隱私。”