華盛頓：只有澤連斯基可以決定是否與俄羅斯展開談判

美國/烏克蘭/地緣政治

法新社從華盛頓報道，白宮否定美國對基輔施加壓力。白宮周五重申，能夠批准烏克蘭和俄羅斯之間開始談判的，只有烏克蘭總統澤連斯基。

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美國國家安全委員會的發言人約翰·柯比（John Kirby）周五對媒體說，“我們都同意，除非（俄羅斯總統）普京決定從烏克蘭撤軍，否則，通過談判達成外交解決方案是最好的結果。”

柯比繼續表示，“我們還說過，是由澤連斯基總統來決定是否以及何時準備好進行談判，以及這些談判將以什麼形式進行；美國沒有人在試探他、或者是堅持、或者是將其推到談判桌前”，更何況俄羅斯還在對烏克蘭民用基礎設施進行大規模的打擊。

法新社的報道指出，約翰·柯比是在被問及美國參謀長馬克·米利將軍最近的言論時，作上述回答的。美國參謀長馬克·米利將軍（Mark Milley）最近兩次表示，可能存在開始討論政治解決衝突的機會窗口。

馬克·米利將軍周四說，“俄羅斯人的處境真的很糟糕，所以當你處於強勢而你的對手處於弱勢時，你是希望進行談判的。”

美國媒體近日報道稱，一些高級官員開始鼓勵烏克蘭考慮會談，但迄今為止，澤連斯基總統都拒絕了。