COP27：歐盟承諾10億歐元，但等中美回應！

聯合國/氣候變化

周四晚間，在峰會關鍵議題，損失與損害的賠償機制問題上，曾經明確反對設立機制的歐盟昨晚作出了讓步，負責氣候議題的歐盟委員會副主席弗蘭斯-蒂默曼斯（Frans Timmermans）出人意料地提議設立一個基金來處理損失和損害。但蒂默曼斯表示，歐盟為這一基金設定了一些條件，其中包括必須以減低排放獲得補償等等。

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該基金僅針對 "高度脆弱 "的國家，其中有一部分資金用於賠償非洲大陸遭受的損失與損害。資金來源多元，並將成為對抗全球變暖 "馬賽克 "融資對策的一部分。蒂默曼斯還提到了創新的資金來源，例如對航空、航運和化石燃料徵稅等等。

歐盟的提議受到了部分脆弱國家的歡迎，不過，也遭受部分非洲國家的懷疑，擔心以減排來獲得資金的條件將會遏止經濟發展。中國和海灣國家則拒絕了這一建議。

歐盟委員會副主席弗蘭斯-蒂默曼斯昨晚接受法廣法文組記者Jeannne Richard採訪時針對中國表示：“我們作出提案後看到了一些國家的反應，我也看到了中國的反對，中國依然堅持1992年時制定的規則，

這就是為什麼我們之間存在分歧，我期待談判訪能夠看到歐盟已經在此問題上跨出了一大步，期待談判的對方不要固守立場，因為只有這樣談判才有可能有進展。”

中國氣候談判代表，中國國家氣候變化專家委 副主任王毅就歐盟的提案作出了回應，他向法廣表示：“中國是損失損害資金機制提出的一個重要方面，中國並不反對歐盟的提案，中國反對的是不遵守共同但有區別責任原則的資金籌集方式，特別是形成種子資金，必須是由發達國家出資並作為引導性資金來幫助發展中國家來完成能源轉型。中國也有其他渠道進行志願性的合作，比如說，通過南南合作也可以提供資金來支持損失損害問題的解決。現在的問題是發達國家不僅沒有解決之前的一千億美元的問題，反而，另開渠道，轉嫁他們的資金責任，讓包括中國在內的發展中國家來出資，這是完全不符合邏輯的，也不是基於《巴黎協定》的基本規則的做法。”

在中國與海灣國家之後，代表發展中國家的G77國集團正式拒絕了歐盟的提案。

11月18日是埃及峰會的最後一天，剛剛從二十強峰會抵達氣候峰會的聯合國秘書長古特雷斯敦促與會各方迅速行動，他警告說：發達國家和發展中國家之間的信任破裂正日益明顯。各方是否能夠在最後一刻克服分歧，回應氣候脆弱國的訴求，外界拭目以待！