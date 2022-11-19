基輔至赫爾松恢復火車運營 波蘭總理：我們若不支持烏克蘭，戰爭終將找上門來

烏克蘭/俄羅斯/波蘭

自烏克蘭南部重鎮赫爾松日前被烏軍解放以來，烏克蘭鐵路公司（UZ）11月18日恢復了從首都基輔向赫爾松方向的首班列車。另就波蘭境內周二落入導彈造成2人死亡事件，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）本周在接受播客節目採訪時表示，如果波蘭不支持烏克蘭，該國將陷入對俄羅斯的巨大依賴，“然後戰爭將自己找上門來”。

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據悉，這一名為“通往勝利的列車”於當地時間周五晚10點14分從基輔發車，預計將於第二天早上9點抵達赫爾松。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）和歐盟貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）等官員親自前往基輔火車站參加了恢復通車儀式。這趟列車的外表此前經過了烏克蘭藝術家的塗鴉設計。列車上約有200名乘客。

此外，波蘭總理莫拉維茨基本周在他每周的播客節目中提到了，導彈落入該國境內造成2人死亡的事件。莫拉維茨基指出，這一事件應該清楚地表明，如果有人仍然有任何疑問的話——烏克蘭的戰爭是完全真實的，也是對波蘭的威脅。他談道，由於當天俄羅斯對烏克蘭的大規模導彈攻擊，炸彈幾乎就落在與波蘭的邊界上。

莫拉維茨基說：“不幸的是，戰爭之火也首次蔓延到我們的地區，並立即造成兩名受害者——第一個也希望是最後一個”。同時，他再次向受害者家屬表示慰問，並保證說“波蘭政府不會拋下你們不管”。

莫拉維茨基提及，這一悲劇，讓所有波蘭人都感到擔憂，並引起了不同尋常的媒體熱議。他表示：“但事實是，作為北約的前線國家，我們必須做好準備，我們已經為此類事件做好準備”。

面對由該事件引發的一些質疑聲音，莫拉維茨基強調：“如果我們不支持烏克蘭，它遲早會陷入對俄羅斯的巨大依賴”。他補充說：“如果烏克蘭陷入這種依賴狀態，那麼我們將不必為挑起戰爭而採取任何行動，戰爭將自己找上門來”。他說，這樣的話“普京不會罷手，克里姆林宮會走得更遠。被動對我們來說就是自殺”。

莫拉維茨基保證，波蘭政府已準備好應對類似的事件，以及許多其他情況和挑釁。他指出，“俄羅斯可能對我們發動混合戰爭的各種可能性已經考慮了好幾個月，我們對每一種情況都有準備”。

莫拉維茨基補充說，“統一、團結、平靜是我們的反應。我很高興我們的盟友也作出了同樣的反應”。他指出，整個自由世界及其領導人只用了幾個小時就對波蘭表示聲援並準備採取行動。

莫拉維茨基回顧說，他和杜達（Andrzej Duda）總統已經與北約和歐盟領導人舉行了多次會談，並將在國際論壇上與其他合作夥伴繼續討論此事。