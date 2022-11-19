氣候大將克里新冠病毒陽性 缺席峰會決戰時刻

美國/COP27 峰會/克里

美國氣候特使約翰-克里與中國氣候問題特使解振華在在埃及沙姆沙伊赫召開的聯合國氣候峰會COP27會議上。 2022年11月17日照片

美國總統拜登的氣候問題特使約翰·克里在新冠病毒檢測呈陽性後正在埃及隔離，這使近 200 個國家就全球變暖達成新的國際協議所做的努力變得更加複雜。

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據彭博社署名Jennifer A Dlouhy昨天稍晚報道稱，約翰·克里在氣候峰會上因新冠病毒檢測呈陽性而缺陣。聯合國氣候加時談判，氣候補償協議難以捉摸，克里的缺席可能會使達成協議的努力變得更加複雜化。

克里的陽性測試結果是於周五晚些時候公布的，這原本是聯合國在沙姆沙伊赫舉行的為期兩周的關於如何緩解氣候變化和補償首當其衝的國家的談判的正式結束的日期。據消息稱，現年 78 歲的克里“已完全接種疫苗並加強免疫，出現有輕微癥狀”。“他正在通過電話與他的談判團隊和外國同行合作，以確保 COP27 取得圓滿成功。”

克里在 本屆COP27 峰會上得到了一個龐大團隊的支持，其中包括深入參與談判的資深氣候談判代表。然而，陽性測試使克里本人無法在峰會結束時就政治宣言進行最終的面對面談判。去年在格拉斯哥，只是在克里、以及中國代表解振華和其他人的最後一刻的干預後，最終聲明才告達成一致。

作為美國最高氣候特使和美國前國務卿，克里是會議上的熱門人物。克里經常會見其他國家的官員，在公共活動中發言，甚至停下來與與會代表們合影留念。

據彭博社說，在星期四關於甲烷減排談判的部長級會議上，克里用沙啞的聲音開始了他的講話，承認他感冒了。他說，“但我測試過，顯示我沒事。” 當時克里坐在歐盟委員會執行副主席弗蘭斯·蒂默曼斯 (Frans Timmermans) 旁邊。

該報道稱，周四晚上晚些時候，克里還花了至少兩個半小時開閉門會議。

消息沒有提及峰會上其他與會者是否染疫檢測呈陽性的情況。