烏克蘭已獲得逾230億美元財政援助 歐盟已凍結680億歐元的俄羅斯資產

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）11月18日表示，“烏克蘭在爭取自由和獨立的鬥爭中感受到了世界的堅實支持”。據他介紹，自2月24日以來，烏克蘭已收到其國際夥伴提供的超過230億美元的財政援助。此外，根據政客新聞網（Politico）獲得的一份歐盟委員會內部文件，歐盟已經凍結了680億歐元的俄羅斯資產。

廣告 繼續瀏覽後續

據什米哈爾在周五的烏克蘭政府會議上介紹，自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，國際夥伴已向烏克蘭提供了超過230億美元的財政援助。其中，48億美元來自歐盟，85億美元來自美國。

什米哈爾表示：“這些資源將被用於資助極其重要的預算支出。特別是向國家僱員、養老金領取者、國內流離失所者、補貼領取者支付款項，我們支持合並的領土社區（hromadas）的能力。”他並提到，下周烏克蘭將收到歐盟提供的另一筆宏觀財政援助，金額為25億歐元。歐盟還將於12月提供一筆5億歐元的財政援助。

什米哈爾指出，加拿大也為幫助解決烏克蘭的財政需求邁出了重要一步。他說：“加拿大政府已經發行了價值5億加元的五年期政府債券。現在，通過購買烏克蘭的主權債券，每個人都可以為加強我們的國家作出貢獻。因此，加拿大人正在對我們的勝利進行投資，而加拿大政府保證投資者的利息支付。”他就此向加拿大表示感謝。

什米哈爾當天還宣布，烏克蘭政府通過了一些決定，使國際復興開發銀行和世界銀行下屬的國際開發協會能夠提供45億美元的額外贈款。什米哈爾說：“這些資金是確保烏克蘭可持續公共管理的大型項目的一部分。它們將被用於支付國家僱員的工資，特別是教師和醫生，還將用於向殘疾人和境內流離失所者支付社會款項。”

另據政客新聞網獲得的一份歐盟委員會內部文件，歐盟已經凍結了680億歐元的俄羅斯資產。大多數被凍結的俄羅斯資產都在比利時，達到500億歐元。盧森堡以凍結55億歐元的俄羅斯資產在歐盟成員國中排名第二。

比利時、盧森堡、意大利、德國、愛爾蘭、奧地利和法國加起來構成了歐盟凍結的俄羅斯資產的90%以上。報導提及，關於俄羅斯在歐盟被凍結的外彙儲備，歐盟委員會在文件中沒有說明其確切價值，但給出了338億歐元的大致數字。

報導指，歐盟委員會仍在等待歐盟27國首腦批准一項決定，將逃避制裁定為歐盟範圍內的犯罪，這將有助於在刑事定罪的情況下沒收資產。