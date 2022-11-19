英國宣布對烏提供5千萬英鎊防空軍援 蘇納克：英國知道為自由而戰意味着什麼

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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）11月19日在上任以來首次訪問基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行了會談。蘇納克當天宣布對烏克蘭提供一筆價值5000萬英鎊的防空軍事援助，以幫助保護烏克蘭平民和關鍵的國家基礎設施免受俄軍的密集空襲。

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據英國首相府介紹，這筆價值5000萬英鎊的一攬子防務援助包括125門高射炮和對付伊朗提供的攻擊型無人機的技術，包括幾十台雷達和反無人機電子戰能力。此前，英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）本月早些時候宣布對烏追加提供1000多枚新的防空導彈。

英方指出：“在過去的一周里，烏克蘭軍隊說俄羅斯對關鍵的基礎設施進行了超過148次的導彈襲擊，導致大約1000萬人斷電。英國也在加強我們對烏克蘭武裝部隊的培訓，向該地區派遣專業的軍隊醫務人員和工程師，以提供專門的支持。”

蘇納克在澤連斯基的陪同下向基輔的烏克蘭陣亡衛士紀念牆前獻上鮮花，在大饑荒受害者紀念碑前點燃蠟燭，然後在一個當地消防站會見了急救人員。這些急救人員團隊描述了他們在俄羅斯空襲和炮襲後從廢墟中搶救倖存者和救火的艱苦工作。蘇納克還看到了烏方繳獲的伊朗製造的攻擊性無人機。他們並一同參觀了基輔市內廣場中對被摧毀的俄軍戰車和坦克的露天展覽。

蘇納克在訪問時表示：“我為英國從一開始就與烏克蘭站在一起感到自豪。我今天在這裡說，英國和我們的盟友將繼續與烏克蘭站在一起，因為它正在為結束這場野蠻的戰爭和實現公正的和平而奮鬥”。他指出：“雖然烏克蘭的武裝部隊成功地在地面上擊退了俄羅斯軍隊，但平民卻遭到了來自空中的殘酷轟炸。我們今天正在提供新的防空設備，包括高射炮、雷達和反無人機設備，並為未來寒冷、艱難的冬天加強人道主義支持。”

蘇納克說：“今天來到基輔，有機會見到那些為捍衛主權和民主原則而做了這麼多事情，並付出了這麼大代價的人，我深感謙卑”。他還承諾英國將為世界糧食計畫署提供1200萬英鎊支持，以及為國際移民組織提供400萬英鎊支持。這些資金將幫助向烏克蘭提供發電機、住所、水維修和移動醫療診所。英國還將為烏軍送去數以萬計的冬季極寒裝備。

蘇納克周六通過推特表示：“英國知道為自由而戰意味着什麼。我們始終支持@烏克蘭總統澤連斯基”。澤連斯基亦在推特上回應稱：“謝謝你@里希蘇納克。有你這樣的朋友在我們身邊，我們對我們的勝利充滿信心。我們兩個國家都知道捍衛自由意味着什麼。”