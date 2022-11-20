今天是國際兒童權利日：凸顯戰亂與衝突

聯合國/國際兒童權利日/戰爭與衝突

11月20日世界兒童日設立於1954年，旨在增進全世界兒童的凝聚力，提高兒童意識，改善兒童福利。11月20日是個重要的日子。1959年和1989年的這天，聯合國大會先後通過了《兒童權利宣言》和《兒童權利公約》。自1990年以來，世界兒童日也是慶祝聯合國大會通過《宣言》和《公約》的紀念日。據本台報道稱，今年的國際兒童權利日卻凸顯全球多地爆發戰亂與衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道稱，11月20日星期日是國際兒童權利日。今年是世界上衝突倍增的一年，非政府組織 "世界宣明會 "正在為世界兒童的狀況惡化敲響警鐘。

非政府組織 "世界宣明會 "的負責人卡米爾-羅曼-德-博斯克（Camille Romain des Boscs）表示，與近年來取得的進步相反，在2022年，世界上對兒童權利的尊重出現了倒退。非政府組織 "世界宣明會 "的負責人再次談到烏克蘭兒童的特殊情況："會有巨大的心理影響。我們知道，這些都會是終生的創傷，必須在戰爭結束後進行治療。更不用說學校教育的損失和這些兒童所處的暴力環境了。響起的警報聲、被摧毀的城市、無法獲得水的情況...... 所有這些連鎖捆綁式的戰爭陰影對這些烏克蘭兒童產生了直接影響。

非政府組織 "世界宣明會 "自衝突開始以來，一直在羅馬尼亞與 "世界宣明會 "羅馬尼亞分部和摩爾多瓦分部合作，接待烏克蘭逃離戰亂的家庭。而今天，世界宣明會也已經在烏克蘭存在。"卡米爾-羅曼-德-博斯克說，通過幫助家庭的地方團隊和合作夥伴，特別關注最脆弱的家庭和兒童，包括需要特殊照顧的殘疾兒童。

在獲得教育基本權利方面取得多年的進展之後，現在兒童的狀況卻惡化了。卡米爾-羅曼-德-博斯克認為，新冠病毒疫情大流行病確實產生顛覆："今天，兒童的權利在世界各地確實受到了損害。在過去的兩年裡，兒童權利的應用顯然在倒退。通過世界宣明會國際網絡，我們看到了童工在增加。對兒童的暴力行為也有所增加，包括女孩早婚現象也在增加。

根據該非政府組織發布的一份新聞稿，新冠病毒疫情還加劇了輟學問題。世界宣明會主任說：“各種禁閉措施使兒童無法上學。而在許多國家，特別是在最脆弱的家庭，兒童沒有回到學校，只是為了幫助他們的家庭養活自己和家庭生存。因此，疫情禁封本身就鼓勵了去學校化，但恢復的情況並沒有到處發生。而今天，數以千計的兒童再次在學校系統之外。而且我們知道，一個孩子，特別是一個小女孩，如果不上學，那麼她的未來就會受到威脅。”

按照聯合國的要求，父母、老師、醫護人員、政府領導人、公民社會積極分子、宗教團體及社區長老、企業界領袖、媒體人士，以及年輕人和兒童自身都可充分發揮作用，增強世界兒童日和社會、社區、民族之間的聯繫。

聯合國還說，世界兒童日為我們每個人都提供了一個鼓舞人心的切入點，以提倡、促進和尊重兒童權利，並將其轉化成為兒童建設一個更美好的世界的對話和實際行動。