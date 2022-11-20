北約集結五個航母打擊群在歐洲海域同時軍演

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北約盟國海軍在整個11月於大西洋和地中海舉行大規模聯合演習，彙集了美英法意四國海軍的五艘航母及來自不同盟國海軍的眾多護航軍艦和數千名水兵。航母活動將包括反潛作戰和空戰演習，甲板對甲板的飛機轉移和海上補給等科目。

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據北約方面介紹，在北大西洋，世界上最先進和最大的軍艦美國海軍“福特”號航母，在與加拿大、丹麥、法國、德國、荷蘭和西班牙的軍艦進行了數周的演習後，已經抵達英國。英國皇家海軍的“伊麗莎白女王”號航母於11月10日離開樸茨茅斯港，前往北大西洋進行F-35戰鬥機演習。

在地中海，法國海軍“戴高樂”號航母在希臘、美國和意大利艦艇的護衛下於11月15日離開土倫港，前往北約東翼執行威懾性巡邏任務，並在中東地區開展反恐行動。在該地區的還有意大利海軍“加富爾”號航母和美國海軍“布什”號航母。最近幾周，“布什”號航母的艦載機在立陶宛和波蘭上空進行了威懾性巡邏。演習結束後，意大利海軍的“加里波底”號航母於11月15日返回塔蘭托港。

北約發言人朗傑斯古（Oana Lungescu）表示，這些部署“表明我們有能力在整個聯盟中投射力量並迅速增援盟國”。她指出，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的背景下，“這些航母提供了威懾力，它們有助於保持我們的海上交通線暢通”。

朗傑斯古強調：“我們的力量發出了一個明確的信息，即北約將保護和捍衛盟國的每一寸領土”。隨着今年2月俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，北約在3月舉行的緊急峰會上，盟國決定持續部署航母打擊群、潛艇和大量的戰鬥艦艇保持巡邏警戒。

北約海事司令部司令布朗特(Keith Blount)表示：“北約經常展示其凝聚力，同時與多個國際海上資產進行協調”。他指出：“這個機會表明我們對歐洲-大西洋地區的穩定和安全以及我們的集體能力的力量的鋼鐵般承諾。”

布朗特稱：“在我們的操作區域內有五艘航母，這為我們鞏固防空、跨領域合作和海陸一體化的方法提供了進一步的機會。”

北約通過聲明表示：“在北約行動區周圍，盟國的航空母艦持續存在，同時部署多個航母打擊群是很常見的。多艘航母的部署是一個測試合作和實踐北約威懾與防禦概念的機會，因為它利用了聯盟所有地理區域以及所有作戰領域和職能領域的軍事活動的蓄意節奏。”

美國國防部副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）周四向媒體表示：“這些行動為盟國協調整個歐洲-大西洋地區的關鍵戰鬥力提供了機會，同時展示了北約的凝聚力和互操作性”。她補充說：“這也是一個測試盟國合作的機會，並在聯盟的所有地理區域、作戰領域和職能領域實踐北約的威懾和防禦概念。”