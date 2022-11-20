聯合國COP27氣候峰會協議向最弱國家提供資金

聯合國COP27/“損失與損害”補償基金

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）今天批准設立一項「損失與損害」基金，支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。

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據法新社今天報道稱，聯合國COP27氣候峰會就損失與損害基金達協議。這一協議以及維持氣溫升高限制在1.5攝氏度等目標，被評論是拯救了這一屆峰會。峰會已經被評論並批評對解決氣候問題缺少雄心壯志。

為期兩周的氣候峰會氣氛一直搖擺不定，有時擔心此一進程可能破局，有時看好氣候“損失與損害”（loss and damage）專款取得重大突破。在歷經多日的馬拉松式談判後，損失與損害專款終於在半夜通過，代表們紛紛報以掌聲。

贊比亞綠色經濟和環境部長恩佐武（Collins Nzovu）說他“很興奮。非常非常興奮”。他告訴法新社：“這是13億非洲人所得到一個非常正面的結果”。他指出，“非常令人興奮，因為對我們來說，埃及的成果將建立在我們從損失與損害中得到些什麼。”

法新社說，然而，全體會議仍必須批准一連串的決定和COP27最終聲明，其中涵蓋許多其他爭議性議題，包括呼籲「快速」減碳，以實現全球氣溫升幅限制在比工業時代前高攝氏1.5度的理想目標。