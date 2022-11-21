伊朗足球隊拒唱國歌支持國內抗議活動

伊朗/人權/世界盃

11月21日星期一，伊朗足球隊在卡塔爾進行了2022年世界盃的第一場比賽，對手是英國。當伊朗國歌在體育場內響起時，11名伊朗球員保持沉默。伊朗隊的隊長Alireza Jahanbakhsh此前解釋說，他們將 "集體 "決定是否唱國歌，以表示對他們國家被嚴厲鎮壓的抗議活動的受害者的支持。

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伊朗隊的首場比賽以2—6輸給了英國隊，但是，給人留下深刻印象的是這11為球員的沉默莊重的面孔，

攝像機短暫地捕捉到了一位50多歲的頭戴頭巾，沐浴在淚水中的女觀眾的臉。而在替補席上，一名伊朗隊的成員則隨着旋律唱着國歌。曾經在社交網絡上譴責鎮壓的伊朗隊明星薩達爾-阿茲蒙並不是比賽的正式對員。

周日，伊朗司法部門宣布，已經傳喚了伊朗足球隊前國腳，現任伊朗最受歡迎的俱樂部之一，波斯波利斯俱樂部教練的葉海亞-戈爾莫哈馬迪，因為他上周在社交網絡Instagram上尖銳地批評了國家隊球員，因為他們在前往卡塔爾和世界盃之前會見伊朗總統易卜拉欣-賴西時，並沒有 "將受壓迫人民的聲音帶給當局"。

旅居美國的伊朗著名女活動人士也因此表示杯葛伊朗足球隊的比賽，她說，伊朗人是全世界唯一的一個國家的民眾期待他們的國家隊大敗而歸的民眾，因為這個足球隊並不代表伊朗人民。

在伊朗佔領的看台上，用英文寫着 代表伊朗民眾抗議的巨幅標語"婦女的生命自由"，在顯現後不久便被撤下。

伊朗藝術界與體育界聲援伊朗民眾抗議的行為有增無減，9月27日，伊朗國家足球隊在奧地利與塞內加爾的世界盃友誼賽備戰比賽前拒絕唱這首歌（1-1）。穿着沒有任何徽章的黑色風衣，隱藏着聯合會的標誌，球員們保持沉默，其中大多數人都低着頭。這種象徵性的姿態，有時再加上戴上黑色臂章以示哀悼，此後，許多其他伊朗運動員在國外比賽中都會重複這種姿態。

11月6日，在迪拜舉行的國際沙灘足球賽（該運動最負盛名的賽事之一）中，伊朗隊也模仿了 抗議動作，迫使國家電視台切斷了直播。

在決賽結束時，贏了巴西（2-1），球員們在接受獎盃時保持沉默。獲勝球的射手賽義德-皮拉蒙假裝用手指剪頭髮，以示對伊朗抗議運動和婦女的聲援。

在賽場之外，許多前任和現任運動員在社交網絡上寫下了對抗議者的支持信息。前拜仁慕尼黑球員阿里-卡里米（Ali Karimi）住在國外，他的房子已被當局沒收，是這一戰線上最活躍的人之一。他拒絕了國際足聯和世界盃組織者發出的前往卡塔爾觀看比賽的邀請，伊朗足球傳奇人物阿里-達伊也是如此。

誰還敢說體育與政治無關！