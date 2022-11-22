伊拉克庫爾德

俄土角色互換：俄羅斯力勸土耳其不要對敘境內庫德戰士發動地面攻勢

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Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with Turkey's President Tayyip Erdogan during their meeting in Baku, Azerbaijan, June 13, 2015.
Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with Turkey's President Tayyip Erdogan during their meeting in Baku, Azerbaijan, June 13, 2015. Reuters/路透社
作者： 肖曼
5 分鐘

包括美、俄在內的國際社會22日對土耳其總統埃爾多安施壓，要求他不要對敘利亞境內的庫德族戰士發動地面攻勢。在這一與土耳其“內政”有關的議題上，對烏克蘭發動侵略10個月的俄羅斯現在勸說土耳其不要對庫德族武裝大打出手,俄羅斯彷彿在效仿充當俄烏衝突和事佬的土耳其。

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法新社報導，土耳其20日展開“爪劍行動”（Operation Claw-Sword），空襲伊拉克和敘利亞各地數十個庫德族武裝分子目標，並宣布其軍隊再次“凌駕恐怖分子之上”。２１日，土耳其一座邊境城鎮遭到來自敘利亞的火箭攻擊，至少造成3人喪生，包括1名孩童。於是埃爾多安宣稱他正考慮在敘利亞展開地面行動。

土耳其總統埃爾多安自今年5月以來便威脅要對敘利亞北部發動新的軍事行動，本月炸彈攻擊事件發生後，他升高了這一威脅。伊斯坦堡13日遭到炸彈襲擊，造成6人死亡、81人受傷，這是繼2015年至2017年土耳其發生一連串爆炸攻擊事件後，5年來最致命的一次攻擊。土耳其將此事歸咎於庫德工人黨（PKK），並發動空襲作為報復。名列歐美恐怖組織黑名單的PKK則否認涉案。

美國２１日晚呼籲為局勢降溫，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布聲明稱：“我們呼籲緩和敘利亞局勢，以保護平民生命並支持擊敗伊斯蘭國（IS）的共同目標。”

俄羅斯則在２２日表示希望土耳其保持“克制”，不要在敘利亞“過度使用武力”。俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：“我們理解並尊重土耳其對其自身安全的憂慮…我們仍呼籲所有各方不要採取可能導致局勢嚴重不穩定的措施。”

俄羅斯總統普京的敘利亞問題特使拉倫蒂耶夫（Alexander Lavrentiev）在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）對記者表示：“我們希望說服我們的土耳其同僚不要在敘利亞領土上過度使用武力。”他說：“俄羅斯幾個月來已盡一切可能阻止任何大規模地面行動。”

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