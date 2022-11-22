歐盟向烏克蘭提供25億歐元財政援助 日本對烏提供257萬美元過冬電力支持

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）11月22日宣布，歐盟委員會正在為烏克蘭進一步提供25億歐元的財政援助，用於該國基礎設施的緊急維修和快速恢復，以實現成功的重建。她還指出，歐盟計畫在2023年向烏克蘭提供180億歐元的財政援助。同日，日本外務省宣布對烏克蘭提供257萬美元的緊急過冬支持，以幫助恢復和應對供電需求等。

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馮德萊恩周二在推特上寫道：“歐盟委員會正在為烏克蘭進一步撥付25億歐元。我們計畫在2023年提供180億歐元，並定期支付資金”。她補充說，這筆款項將用於“為了緊急維修和快速恢復，以實現成功的重建”。馮德萊恩重申：“我們將繼續支持烏克蘭，無論需要多長時間。”

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）日前指出，基輔預計本周將收到歐盟下一筆宏觀財政援助款項，金額為25億歐元。他在上周五的烏克蘭政府會議上介紹稱，自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，國際夥伴已向烏克蘭提供了超過230億美元的財政援助。其中，48億美元來自歐盟，85億美元來自美國。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周二通過推特表示：“烏克蘭收到了另一筆價值25億歐元的歐盟宏觀財政援助。在一個艱難的冬季前夕，這是對烏克蘭穩定的有力貢獻”。他補充說：“感謝歐盟和馮德萊恩主席的聲援和支持。等待2023年180億歐元的宏觀金融計畫的批准。”

什米哈爾也向歐盟表示感謝，並稱：“歐盟與烏克蘭站在一起，直到烏克蘭獲勝。今天，歐盟支付了25億歐元的宏觀財政援助。團結的又一步驟。”

日本外務省周二通過聲明宣布，日本政府決定提供約257萬美元的緊急贈款援助，以支持烏克蘭電力部門的過冬等。

日方指出：“由於俄羅斯的攻擊破壞了大部分能源基礎設施，烏克蘭多個地區發生了大規模停電。雖然烏克蘭的冬天越來越冷，白晝越來越短，但作為對那些因停電而無法使用取暖設施和照明設備的人的過冬支持，該援助具有重要意義。”

日方表示：“日本政府將繼續與包括七國集團成員在內的國際社會合作，為面臨困境的烏克蘭人民提供支持並站在他們一邊。”