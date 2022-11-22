美國宣布對烏克蘭提供45億美元財政援助

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美國財政部長耶倫（Janet Yellen）11月22日表示，對烏克蘭的45億美元財政援助將在未來幾周內開始支付。

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耶倫周二通過美國財政部的聲明表示：“今天，美國繼續堅持其對烏克蘭的堅定承諾，又調集了45億美元的贈款用於直接預算支持。這些資金將在未來幾周內開始支付，並通過加強經濟穩定和支持（烏克蘭）政府核心服務，包括醫院工作人員、政府僱員和教師的工資，以及對老年人和弱勢群體的社會援助，幫助烏克蘭政府抵禦俄羅斯的非法戰爭。”

耶倫指出：“結合我們的安全援助和烏克蘭人民的巨大勇氣，這些資金是烏克蘭抵抗普京無端入侵的一個關鍵工具。這些付款將使美國對烏克蘭的直接預算支持總額達到130億美元，全部為贈款。”

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）18日在出席政府會議時介紹稱，自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，國際夥伴已向烏克蘭提供了超過230億美元的財政援助。其中，48億美元來自歐盟，85億美元來自美國。

耶倫表示，“我們鼓勵其他捐助者增加和加快對烏克蘭的援助。除了提供經濟支持，財政部和美國政府將繼續使用我們所有的工具，包括我們的歷史性制裁聯盟，以削弱普京的戰爭機器。”

此外，歐盟在周二宣布對烏克蘭提供25億歐元的財政援助。據什米哈爾介紹，烏克蘭政府現已獲得這筆款項。他此前表示，烏克蘭政府從其國際夥伴獲得的財政援助將被用於“資助極其重要的預算支出。特別是向政府僱員、養老金領取者、國內流離失所者、補貼領取者支付款項，我們支持合並的領土社區（hromadas）的能力。”