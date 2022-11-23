德國男足賽前集體捂嘴抗議國際足聯禁言 ：人權不容商量

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11月23日，德國男足在2022卡塔爾世界盃對日本隊的揭幕戰前合影時集體捂嘴，以示對國際足聯禁止球員佩戴支持LGBTQ+群體，寫有“同一份愛”彩虹臂章的抗議。德國隊表示：“我們想用我們的隊長臂章來表明我們德國國家隊的價值觀：多樣性和相互尊重。與其他國家一起，我們希望我們的聲音能夠被聽到。”

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本屆卡塔爾世界盃賽前人權爭議不斷，包括該國對外來勞工權益的剝削及對少數族群的歧視。德國、英國、荷蘭等七個歐洲國家的足球隊原本希望在大賽期間參加“同一份愛”行動（One Love），計畫在世界盃中以球隊隊長佩戴象徵支持LGBTQ+權益的彩虹臂章，並表示即使被罰款也不會退縮。國際足聯（FIFA）卻明確指出，若球隊隊長在場上佩戴彩虹臂章參賽，將會祭出包括出示黃牌在內的懲罰。

針對國際足聯迎合主辦方卡塔爾當局的禁言舉措，英國男足在此前對伊朗的首場比賽前已經以全員單膝跪地的方式表達抗議。德國隊在周三對日本的大賽揭幕戰中則選擇了集體捂嘴合影的方式，以示抗議。德國隊通過推特對此舉解釋說：“我們想用我們的隊長臂章來表明我們德國國家隊的價值觀：多樣性和相互尊重。與其他國家一起，我們希望我們的聲音能夠被聽到。”

德國隊補充說：“這不是為了發表政治聲明——人權是不容商量的。這應該是理所當然的，但情況仍然不是這樣。這就是為什麼這個信息對我們如此重要。剝奪我們的臂章就等於剝奪了我們的聲音。我們堅持自己的立場。”

據悉，德國內政部長費瑟爾（Nancy Faeser）在現場觀賽時坐在國際足聯主席凡蒂諾（Gianni Infantino）的身邊。費瑟爾佩戴了“同一份愛”的彩虹臂章以示抗議和支持。此前，丹麥前首相托寧-施密特(Helle Thorning-Schmidt)周二在現場觀看丹麥對突尼斯的比賽中也身着彩虹色衣服出現。

美國國務卿布林肯當天在與卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德出席聯合記者會時就相關問題表示，“在我看來，當我們看到對言論自由的任何限制時，總是令人擔憂。特別是當表達是為了多樣性和包容時，更是如此。”

布林肯指出：“而根據我的判斷，至少在足球場上沒有人應該被迫在支持這些價值觀和為他們的球隊比賽之間作出選擇。”