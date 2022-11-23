歐洲議會通過決議，認定俄羅斯為“支持恐怖主義國家”

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歐洲議會11月23日通過了一項決議，宣布認定俄羅斯為“支持恐怖主義的國家”。該決議以494票贊成、58票反對和44票棄權獲得通過。與此同時，基輔的軍事管理部門報告說，在俄羅斯當天對烏克蘭首都的導彈襲擊中，已致3人死亡、6人受傷。

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歐洲議會通過的決議表示：“俄羅斯軍隊及其代理人對烏克蘭平民的蓄意攻擊和暴行、對民用基礎設施的破壞以及其他嚴重違反國際和人道主義法律的行為構成了恐怖行為，並構成戰爭罪”。該決議稱：“鑒於上述情況，（歐洲議會）認定俄羅斯是一個支持恐怖主義的國家，是一個使用恐怖主義手段的國家。”

在決議最終版本中，歐洲議會譴責俄羅斯對烏克蘭的“非法、無端和無理的侵略戰爭”，並指責俄軍及其代理人犯下了一長串罪行，如謀殺“數千”平民“數百”兒童，攻擊基本的基礎設施，及即決處決、綁架、強姦、騷擾、酷刑、大規模拘留和強制驅逐等。

歐洲議會的議員們說：“這些殘暴和不人道的行為正在造成死亡、痛苦、破壞和流離失所”。他們指出，迄今為止，在烏克蘭已經記錄了近4萬起戰爭罪行。議員們還譴責俄羅斯在馬里烏波爾挑起“大規模”人道主義危機，並將糧食和饑餓“武器化”，造成全球影響。

歐洲議會議員們表示，這些“暴行”旨在恐嚇烏克蘭人民，扼殺他們的反抗，迫使他們接受“佔領國”及其非法吞併主權領土的企圖。“俄羅斯對整個歐洲大陸的安全和安保以及基於規則的國際秩序構成了風險，”該決議寫道。

此舉在很大程度上具有象徵意義，因為歐盟目前不能正式指定國家為恐怖主義的支持者。與美國不同，歐盟尚未擁有一份恐怖主義國家的名單，也沒有關於這種聲明後果的法律定義。因此，歐洲議會在決議通過後敦促歐盟及其成員國建立適當的法律框架，並考慮將俄羅斯列入這樣一份名單。

歐洲議會的新聞稿說：“由於歐盟目前不能正式指定國家為恐怖主義的支持者，議會呼籲歐盟及其成員國建立適當的法律框架，並考慮將俄羅斯列入這樣一份名單”。雖然愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、捷克和波蘭等一些歐洲國家已經將俄羅斯列入本國的恐怖主義國家名單，但部分歐洲國家卻對這一舉措持保留態度。

歐洲議會通過的決議還要求在國際上進一步孤立俄羅斯，剝奪其在國際組織和機構中的成員資格，將與俄羅斯的外交關係減少到“絕對的最低限度”，並敦促歐盟採取對俄羅斯的第九輪制裁方案。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對該決議的通過表示歡迎。他在推特上寫道：“我歡迎歐洲議會決定承認俄羅斯是一個支持恐怖主義的國家和使用恐怖主義手段的國家。必須在所有層面上孤立俄羅斯並追究其責任，以結束其在烏克蘭和全球的長期恐怖主義政策。”

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也在推特上說：“俄羅斯是一個恐怖主義國家：得到歐洲議會的確認。俄羅斯有對主權國家實施恐怖行為的歷史，支持包括（僱傭兵組織）瓦格納集團在內的恐怖政權和組織，對烏克蘭發動恐怖戰爭。我感謝歐洲議會和歐洲議會主席的明確表態。”

庫列巴補充說：“俄羅斯為慶祝其被承認為恐怖主義國家，對烏克蘭首都和其他城市實施新的導彈恐怖襲擊。對那些仍有疑問的人來說，應該非常明確。俄羅斯必須被全世界承認為恐怖主義國家，烏克蘭必須儘快獲得所有必要的防空系統。”

基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）向媒體介紹稱，當地時間周三下午有30多枚導彈飛向烏克蘭首都基輔。他說：“根據軍方的說法，31枚導彈飛向基輔。21枚導彈被擊落”。

克利欽科指出，其中一些俄軍導彈擊中了基輔的關鍵基礎設施。基輔市政府在社交媒體平台“電報”（Telegram）上發文稱，在俄羅斯的導彈襲擊後，至少有3人死亡，6人受傷。