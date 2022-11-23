英國首次向烏克蘭提供直升機，追加1萬枚火炮彈藥援助

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英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）11月23日在訪問挪威時宣布，英國將向烏克蘭額外提供10000枚火炮彈藥，並首次向烏方提供數架“海王”直升機。據英國廣播公司（BBC）報導，英方計畫提供的三架前英國軍隊的“海王”直升機，第一架已經抵達烏克蘭。

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本·華萊士周三在奧斯陸訪問時通過聲明表示：“英國將提供額外的10000發炮彈，幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的非法入侵。這些炮彈將增強烏克蘭的防禦能力，並在第一批‘海王’直升機抵達烏克蘭以提供關鍵的搜索和救援能力之際進行。”

據悉，英國皇家海軍在英國為烏軍的10名機組人員和相關工程師提供了為期六周的直升機操作培訓。據了解，“海王”直升機是一款雙引擎反潛直升機，由美國直升機製造商西科斯基飛機公司設計製造，服役於美國海軍和其他多國，是西方國家70-90年代海上反潛直升機之主力機種。

英方表示，這筆額外的軍援是在蘇納克首相（Rishi Sunak）近日走訪基輔後宣布的。他在當地還宣布了一項價值5000萬英鎊的對烏防空援助計畫，包括向烏克蘭提供125門高射炮和對抗伊朗攻擊性無人機的技術，即數十台雷達和反無人機電子戰能力。英國還承諾向烏軍提供冬季裝備，包括重型睡袋和墊子，以及加熱的住所和防寒服。

本·華萊士強調：“我們對烏克蘭的支持是堅定不移的。這些額外的炮彈將幫助烏克蘭確保它在最近幾周從俄羅斯手中奪回的土地。”

本·華萊士正在英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號航母訪問奧斯陸之際參加由英方發起的“北方集團”防長會議。這次會議預計將涉及俄羅斯入侵烏克蘭的影響、北歐的安全發展以及瑞典和芬蘭的加入北約申請。該集團由包括英國在內的德國、荷蘭、挪威、波蘭和瑞典等12個歐洲國家組成。

此外，據英國國防部周三公布的情報更新，俄羅斯很可能已經非常接近於耗盡其目前的無人機庫存，但可能會尋求再供應。俄方從海外採購無人機的速度可能比在國內製造新的巡航導彈要快。

《華盛頓郵報》19日援引情報報導，伊朗和俄羅斯已經私下達成協議，在俄羅斯境內組裝“數百架無人駕駛的武器化飛機”。