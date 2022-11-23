馬斯克與尹錫悅舉行線上會談：考慮將韓國列為首選投資地之一

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韓國總統尹錫悅11月23日與特斯拉公司首席執行官、美國商業巨頭馬斯克舉行了線上會談，並呼籲特斯拉對韓國進行投資。馬斯克向尹錫悅表示，他正在考慮將韓國列為特斯拉的首選投資地之一。尹錫悅當天還主持召開第一次出口戰略會議，並提出將韓國打造成全球第五大出口國的目標。

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據悉，尹錫悅原計畫上周在二十國集團巴厘島峰會之際與馬斯克會面，但馬斯克訪問印尼的計畫告吹，因此雙方改為舉行線上會談。據韓聯社援引韓國總統室經濟首秘崔相穆的話報導，尹錫悅聽取特斯拉在亞洲建立電動汽車超級工廠（Gigafactory）的計畫，並向馬斯克介紹韓國的汽車產業發展環境和投資條件，呼籲馬斯克積極考慮在韓設立特斯拉超級工廠。

韓國總統辦公室稱，尹錫悅高度評價特斯拉開啟電動汽車時代，及其旗下的SpaceX公司重複使用火箭的項目全球首次獲得成功。尹錫悅提及今年6月韓國成功發射自研運載火箭“世界”號一事，並表示希望SpaceX公司能與韓國航天企業進行合作。他還指出，有意將按照世界標準放寬不利於對韓投資的管制。

據韓方介紹，馬斯克表示，他將韓國當作首選投資地之一，將綜合考慮亞洲地區候選國家的人力資源、技術水平、生產環境等投資條件並做相關決定。馬斯克說，特斯拉的自動駕駛、人工智能相關部門使用不少優質的韓產零部件，並表現出投資韓國電動汽車充電設備領域的積極意向。他談道，特斯拉將加強與韓企的供應鏈合作，計畫將該公司的韓產零部件採購額從今年的57億美元上調至明年的100億美元以上。

此外，尹錫悅周三還與韓國政府相關部門和企業代表召開了第一次出口戰略會議，並提出將該國打造成全球第五大出口國的目標。尹錫悅稱，“藉此，我們將克服危機，抓住新機遇，為躍升為全球第五大出口國奠定基礎。”