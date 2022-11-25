德黑蘭當局逮捕聲援阿米尼家屬的前國腳 聯合國人權理事會啟動伊朗人權調查

伊朗/聯合國/人權

伊朗政府11月24日逮捕了一名前男子國家足球隊的著名隊員，因為他批評政府。此外，在聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）呼籲對伊朗正在發生的針對抗議者的致命暴力事件進行獨立調查後，聯合國人權理事會於周四成立了一個實況調查團，調查9月16日開始的抗議活動期間的侵犯人權行為。

廣告 繼續瀏覽後續

據伊朗法斯通訊社和塔斯尼姆通訊社報導，現年35歲的伊朗前國腳加富里（Voria Ghafouri）因“侮辱國家足球隊並從事反政府宣傳”被捕。加富里沒有入選本屆世界盃的伊朗國家隊。他一直公開批評伊朗當局，反對禁止婦女觀看男子足球比賽和伊朗的對抗性外交政策。

加富里最近對在伊朗道德警察拘留期間死亡的少女阿米尼（Mahsa Amini）的家人表示同情，並在近日要求停止暴力鎮壓伊朗西部庫爾德地區的抗議。加富里本人與阿米尼一樣是庫爾德族。本屆世界盃期間，伊朗首戰6比2輸給英格蘭時，伊朗國家隊員們拒絕唱國歌，有些球迷對球員抗議表示支持。在周五對威爾士的比賽中，伊朗的隊員們唱了國歌。

法新社的一名攝影師在賽場目睹了安保人員沒收了一名球迷的旗幟，上面寫着“婦女、生命、自由”的抗議口號。一些伊朗球迷在唱國歌時流下了眼淚。伊朗隊前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）周四否認其球隊在世界盃上就唱國歌問題受到了來自政府的“壓力”。他在賽前向記者說：“我不喜歡談論政治問題，但我們沒有受到任何壓力”。

9月13日，22 歲的阿米尼因被指沒有恰當佩戴頭巾而被伊朗道德警察逮捕，隨後她在拘留期間死亡。該事件在伊朗國內引發抗議浪潮，數百人據信在暴力鎮壓中喪生，其中包括至少40名兒童。在周四舉行的聯合國人權理事會特別會議上，各國代表聽取了人權高專蒂爾克對伊朗“當權者的戒備心態”的批評。他堅持認為，必須結束“不必要和不成比例的武力使用”。

蒂爾克當天在座無虛席的會議廳里說：“看到這個國家正在發生的事情，看到孩子們被殺的畫面，看到婦女們在街上挨打，看到被判處死刑人數的上升，我感到非常痛心。”蒂爾克重點提到了當局安全部隊，“特別是伊斯蘭革命衛隊和巴斯基部隊如何使用實彈、鳥槍和其他金屬彈丸、催淚瓦斯和警棍來對付抗議運動”。據報道，抗議運動已經蔓延到伊朗所有省份的150個城市和140所大學。

在呼籲對所有指稱的侵犯人權行為進行獨立調查之前，蒂爾克指出，聯合國人權事務高級專員辦事處收到了來自伊朗的關於這一事件的“多份來文”，“包括該國國內啟動的調查”。他說，這些努力“未能達到公正、獨立和透明的國際標準”。

據了解，聯合國伊朗人權狀況特別報告員拉赫曼（Javaid Rehman）在特別會議上指出，在過去一周里，當局對抗議者的壓制有所加強，包括針對兒童的壓制。他表示，至少有60至70人被殺，其中包括五名兒童，他們大多來自庫爾德地區。拉赫曼強調，庫爾德人城市皮蘭沙爾、賈文魯德和馬哈巴德的局勢“令人震驚”。

聯合國人權理事會隨後以25票贊成、6票反對和16票棄權通過決議，決定設立一個獨立國際實況調查團，“徹底和獨立地調查伊朗伊斯蘭共和國境內與2022年9月16日開始的抗議活動有關的侵犯人權指控”，“確定所指控侵權行為的事實和情況”，“收集、整合和分析此類侵權行為的證據”，包括“在法律訴訟中提供合作”。

值得一提的是，最初呼籲召開此次特別會議的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在會上發言說：“至少有15000人被捕，伊朗政權現在正威脅要對抗議者處以死刑。為什麼呢？只因為這些婦女、男子和兒童希望享有我們所有人都希望享有的權利：有尊嚴、不受歧視地生活。”