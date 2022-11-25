歐洲議會通過決議關切卡塔爾人權狀況，批評國際足聯“猖獗和系統性”腐敗

歐盟/體育/國際

歐洲議會11月24日通過了一項關於卡塔爾人權狀況的決議，要求卡塔爾和國際足聯擴大對在建設2022年世界盃基礎設施時死傷工人家屬的賠償。決議案將國際足聯內部的腐敗描述為“猖獗的、系統的和根深蒂固的”。歐洲議會的議員們還對2010年將世界盃主辦權授予卡塔爾的過程不透明和缺乏負責任的風險評估表示遺憾，並強調了國際足聯如何嚴重損害了足球運動在全球的形象和誠信。

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，歐洲議會的議員們強調，卡塔爾先前在可信的賄賂和腐敗指控中贏得了2022年國際足聯世界盃的競標過程。他們對數千名主要在建築行業幫助該國籌備比賽的移民工人以及所有受害人的死傷表示遺憾。歐洲議會的議員們將國際足聯內部的腐敗描述為“猖獗的、系統的和根深蒂固的”，他們還對2010年將世界盃足球賽授予卡塔爾的過程不透明和缺乏負責任的風險評估表示遺憾，並強調國際足聯如何嚴重損害了足球運動在全球的形象和誠信。

根據決議內容，歐洲議會敦促歐盟27個成員國，特別是那些擁有大型國家足球聯賽的國家，如德國、法國、意大利和西班牙，向歐足聯和國際足聯施加壓力，從根本上改革國際足聯。這將包括在頒發世界盃足球賽時引入民主和透明的程序，並嚴格執行主辦國的人權和可持續性標準。為了保護運動員和球迷，結束體育公關，國際體育賽事不應授予基本權利和人權受到侵犯的國家，以及系統性性別暴力盛行的國家。

據估計，超過200萬的外國公民占卡塔爾全國勞動力的94%，歐洲議會的決議對以下事實表示歡迎：“根據國際勞工組織，卡塔爾政府已通過所謂的‘工人支持和保險基金’向工資受剝削者償還了3.2億美元。然而，歐洲議會感到遺憾的是，卡塔爾的許多工人和他們的家人被排除在其範圍之外，並呼籲擴大該基金的範圍，以包括自國際足聯世界盃相關工作開始以來所有受影響的人，也包括工人的死亡和其他人權侵犯行為。”

此外，歐洲議會認識到移民工人對卡塔爾經濟和2022年國際足聯世界盃的重要貢獻，敦促卡塔爾當局對該國移民工人的死亡進行全面調查，並在工人因工作條件而死亡的情況下對家屬進行賠償。歐洲議會還支持卡塔爾最近為改善國際社會提出的工人條件和權利所做的努力，但呼籲全面實施已通過的改革。

歐洲議會的議員們還就卡塔爾當局對LGBTQ+群體的虐待表示遺憾。這包括使用其國內法律，允許LGBTQ+人群在沒有指控或審判的情況下被臨時拘留長達六個月。該決議還敦促卡塔爾加強性別平等措施，包括廢除殘餘的婦女監護人制度，同時加緊努力，提高婦女在正規勞動力市場的代表性。