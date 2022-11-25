澤連斯基：俄羅斯想要打破的不僅是烏克蘭，俄羅斯想要打破的也是歐洲

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月25日在發表線上講話時呼籲，歐洲在面對俄羅斯正在進行的戰爭時保持團結，並指這是該地區今年的“頭號任務”。他強調：“歐洲人之間不存在裂縫，也不存在分裂，我們必須維護這一點。”

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澤連斯基周五以線上方式參加了於立陶宛舉行的“歐洲信念國際研討會”，並發表講話。澤連斯基在講話中說：“今年我們都看到了一件非常重要的事情。這就像任何運動員只有在參加比賽時才能成為冠軍。就像任何一個法官，只有在案件審理開始時，才能讓大家相信他不偏不倚的工作和智慧。任何老師都是在多年後學生回到他身邊時自己看到自己的價值，從他們的眼睛和生活環境中可以清楚地看到他們是否領悟了所教的東西。”

澤連斯基指出：“今年，我們看到了我們一直在努力爭取的歐洲。我們建設了幾十年的歐洲，對此夢想了更久。我們看到了行動中的歐洲。我們看到歐洲不僅為正義而奮鬥，而且還在保護正義。我們看到歐洲不僅體現了某些價值觀，而且還能夠在其價值觀的基礎上取得勝利。我們看到一個統一的歐洲不僅是為一個目標或政治層面的一系列協議，而且也是在這裡和現在所取得的成果。”

澤連斯基說：“歐洲已經從前幾代人犯下的歷史錯誤中得出了結論。當暴政開始進攻的時候，歐洲國家不再對對方置之不理。歐洲領導人捍衛使我們所有人團結起來的東西，比捍衛與某些個人意識形態觀點相一致的東西要激烈得多。歐洲國家實現了十年前似乎是幻想的事情。今年，烏克蘭的前線已經成為歐洲為自己奮鬥的陣地。”

澤連斯基說：“274天過去了，很明顯，俄羅斯的反歐洲侵略將會失敗，歐洲的自由將會得到保障。到目前為止，俄羅斯仍然訴諸於各種形式的恐怖活動。俄羅斯仍然有足夠的導彈和大炮，每天都在殺人，給烏克蘭和整個歐洲挑起新的困難。但是，俄羅斯帝國主義一直押注的，最終導致歐洲失敗的，不是也不會是這種情況。歐洲人之間不存在分裂。而在歐洲維持這樣的現實是我們共同的首要任務。”

澤連斯基說：“今年，歐洲終於對俄羅斯進行了能源裁軍。歐洲大陸對俄羅斯能源資源的依賴已經開始減少。但它必須完全消失。這方面的關鍵手段之一是限制俄羅斯從其資源出口中的利潤。引入價格上限，即強行限制俄羅斯石油的價格，已經成為歐洲和世界的討論主題。而據稱，有關於60或70美元水平的討論。毫無疑問，這種說法只是在堆沙袋。它們與其說是試圖模仿什麼，不如說是試圖去做什麼。”

澤連斯基表示：“我很感謝我們的波蘭和波羅的海同仁提出的相當有意義的建議。將價格限制在每桶30美元的水平似乎是一個更可行的建議。我很感謝這樣的建議被提出來並得到提倡。現在也是確保歐洲取得這一成就的時候了。在這一成就和其他類似成就的基礎上，歐洲的潛在敵人將永遠無法用能源武器敲詐我們的大陸。歐洲的能源安全，也就是價格安全，現在將首先建立在歐洲人之間的合作和團結，以及歐洲能源規則上。我們還有一個結果，這無疑是重要的。”

澤連斯基說：“親愛的朋友們! 今年，我們已經消除了歐盟邊界的灰色地帶，烏克蘭幾十年來一直呆在這個地方。我們國家已經成為歐盟成員的候選國，並實施了這一觀點。因此，我們終於消除了戰略上的不確定性，它是整個歐洲大陸不穩定的根源，並煽動了俄羅斯的復仇主義。而我們必須在獲得歐盟候選國地位的同時，迅速開始我們的入盟談判。”

澤連斯基強調：“當烏克蘭的命運被決定時，整個歐洲中部和東部的命運也被決定。烏克蘭現今和將來都是自由的，烏克蘭現今和將來都是民主的，烏克蘭現今和將來都是強大的。烏克蘭存在並將繼續存在。因此，歐洲存在並將繼續存在。因此，當我們保證烏克蘭的長期安全時，我們也保證了整個歐洲大陸的同樣安全。這就是為什麼在我們已經設法實現的基礎上，我們必須再做一件事。一件非常實際的事情。”

澤連斯基指出：“我毫不懷疑，最終我們將實施烏克蘭和平方案，阻止俄羅斯的侵略，並解除它給烏克蘭、歐洲和世界帶來的威脅。但我們已經必須展示我們的活力，展示歐洲的活力。正如烏克蘭的前線成為歐洲為自己奮鬥的防線一樣，烏克蘭的重建對歐洲來說必須成為自己的重建。這是我們幾代人中最大規模的經濟和人道主義項目。是歐洲國家經濟發展的最大機遇。對歐洲企業來說是最大的機會，對歐洲生產來說是最大的推動。因此，這也是我們社會發展的最大潛力。”

澤連斯基說：“這個項目的實施已經開始了。當我們重建能源領域以抵禦俄羅斯的恐怖時，就是在重建歐洲。當我們重建我們的基礎設施、社會設施和住房，為烏克蘭人提供服務時，我們給整個歐洲一個激勵，讓他們與我們一起為自己工作。當我們為烏克蘭尋找並發現新的物流、生產和貿易機會時，我們為每一個與我們合作的人尋找並發現了這些機會。”

澤連斯基續稱：“我們以平等的身份做這件事。我們這樣做是為了我們的共同利益。而這就是我們必須克服我們現在面臨的關鍵挑戰，以加強我們所有人。我們必須經受住這個冬天——每個人都會記得的冬天。我們必須盡一切努力記住的不是它對我們的威脅，而是我們為保護自己免受這種威脅而設法做的事情。而這就是為什麼我們需要清楚地了解歐洲的想法。一個統一的歐洲——它是非常重要的。”

澤連斯基談道：“我經常聽到同樣的問題：歐洲應如何幫助烏克蘭？當然，我們對此表示感謝，但這個問題的提出是否正確？歐洲可以幫助自己。這不是幫助烏克蘭對抗俄羅斯的問題，而是歐洲能夠幫助自己對抗俄羅斯的問題。不僅僅是在烏克蘭，數百萬人因為俄羅斯的恐怖而沒有光和熱。正是在歐洲的東翼，數百萬歐洲人因為俄羅斯的恐怖而沒有光和熱。俄羅斯想要打破的不僅僅是烏克蘭，俄羅斯想要打破的也是歐洲。”

澤連斯基說：“我們都是一個整體的一部分，一個夢想的一部分。從政治開始的東西。已經成為我們生活中的——一個統一的歐洲。這就是關鍵的想法。沒有獨立於歐洲的烏克蘭，就像沒有獨立於歐洲的波蘭、立陶宛、羅馬尼亞、拉脫維亞、德國或法國。這就是我們的大陸。這是我們的生活。而這是我們的道路，我們可以忍受的。就像這個冬天和這場戰爭一樣。所有歐洲人團結一致。我感謝你們的關注! 感謝你們的持續支持! 榮耀歸於烏克蘭!”