英外相訪問基輔宣布對烏新增800萬英鎊援助 法國對烏追加提供100台發電機

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英國外交大臣克萊弗利11月25日在基輔會見了烏克蘭總統澤連斯基和外交部長庫列巴，以確保在冬季來臨之際追加國際社會對該國的支持。克萊弗利宣布英國將向烏方追加300萬英鎊用於基礎設施重建，500萬英鎊用於協助烏克蘭的糧食出口。此外，法國外交部長科隆納當天宣布，為應對烏克蘭國內出現的大面積停電狀況，法方支援的100台大功率發電機已經在送往烏克蘭的路上。

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據英方介紹，克萊弗利周五對基輔進行訪問，以強調在俄羅斯對烏克蘭重要國家基礎設施進行破壞性攻擊後，英國對該國的堅定支持。在訪問期間，他宣布向“韌性烏克蘭夥伴關係基金”再提供300萬英鎊的支持，以重建重要的地方基礎設施。同時，克萊弗利和英國環境大臣科菲宣布，英方還承諾為烏克蘭領導的向面臨饑荒風險的國家運送糧食的倡議提供500萬英鎊。

此前，英國首相蘇納克19日在基輔訪問時宣布對烏克蘭提供新一輪的軍援計畫，克萊弗利此行希望確保英國遵循其在其他領域支持烏克蘭的承諾，包括幫助該國平民過冬，以及長期的重建和恢復工作。這包括英國將向烏克蘭提供額外的35輛緊急車輛，包括24輛救護車和6輛裝甲車，以支持陷入衝突的平民。他還宣布，英國將加強對烏方排雷工作的支持，在今年的基礎上增加200萬英鎊的專項資金。

克萊弗利表示：“隨着冬季的到來，俄羅斯正繼續試圖通過對平民、醫院和能源基礎設施的野蠻攻擊來摧毀烏克蘭的決心。俄羅斯將失敗。英國與烏克蘭肩並肩站在一起。我今天宣布了對我們的烏克蘭朋友的鬥爭的一攬子實際支持，從救護車到對俄羅斯軍隊實施的性暴力的倖存者的關鍵支持。”

克萊弗利說：“我在這裡看到了英國的努力是如何幫助勇敢的公民進行抵抗和重建的第一手資料。只要這個了不起的國家能夠恢復，我們的支持就會一直持續下去。”據悉，澤連斯基在會見克萊弗利時指出：“您的訪問是在俄羅斯大規模導彈攻擊的背景下進行的，這次攻擊使整個烏克蘭沒有電和水的供應。但這並沒有阻止您前來訪問。謝謝您”。

澤連斯基還高度讚賞英國對烏克蘭和烏克蘭人民堅定不移的支持。他分別感謝英國政府對烏克蘭的國防援助，今年來自英方的相關援助達到了23億英鎊。會議期間，克萊弗利還被告知烏克蘭的緊急國防需求。澤連斯基說：“我們知道，你們是我們的朋友和夥伴，你們在這個關鍵時刻與我們在一起。烏克蘭人永遠不會忘記這一點”。

此外，澤連斯基強調英國議會應通過決議，認定上世紀30年代發生的烏克蘭大饑荒是對烏克蘭人民的種族滅絕的重要性。他表示：“在烏克蘭人紀念大饑荒90周年的時候，現在這樣做很重要。”

同日，法國外長科隆納通過推特指出，“為了幫助民眾應對，法國正在向烏克蘭運送100台大功率發電機，而俄羅斯則希望將冬季作為戰爭武器”。法國外交部表示，為響應烏克蘭的呼籲，政府正在向羅馬尼亞發送“100台功率為50至100KWA的發電機”，以便“在未來幾天內將其移交給烏克蘭當局”。

據了解，這次交付是多個歐盟國家向烏克蘭提供500多台大功率發電機行動的一部分。到目前為止，已經有85台發電機從法國發往烏克蘭和摩爾多瓦。