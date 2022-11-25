50多種鯊魚有望被列入國際公約保護清單

正在南美洲巴拿馬共和國巴拿馬城舉行的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）第19屆締約方大會已接近尾聲。與會各方應於25日決定是否將50多種鯊魚列入限制交易的物種保護清單，避免他們因為中國以及亞洲國家偏愛魚翅湯而走向滅絕。

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真鯊目、雙髻鯊等鯊魚種類目前尚不屬於瀕危物種。但歐洲聯盟以及包括這次大會主辦方巴拿馬在內的十幾個國家提出三項議案，希望將包括這些物種在內的50多種鯊魚列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》保護清單第二類，限制這些物種的買賣行為。國際野生動物保護協會代表指出，這些鯊魚物種是全球目前第二大最受威脅的脊椎類動物。

被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》保護清單第一類中的物種絕對禁止任何買賣行為。

可能被列入保護清單的50多種鯊魚因為中國及其它亞洲國家追捧鯊魚翅所謂的養生功效，而成為捕殺對象。法新社25日發自巴拿馬城的電訊稿引述數據指出，魚翅市場每年交易額超過5億美元，在東亞，價格有時可以達到每公斤一千美元。香港是魚翅貿易的核心地帶。

巴拿馬國一名與會代表向法新社表示，倘若大會25日通過這些保護提案，那將是一個歷史性的決定，因為這將是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）締約方大會首次同意保護如此多的鯊魚種類。市場交易涉及的90%的鯊魚物種都在這些保護提案名單中。

這些提案是本次締約方大會熱點之一。日本和秘魯在會議期間曾試圖將一些真鯊目鯊魚從提議保護名單中剔除，但未能成功。相關提案原本預期可以在24日的成員國大會上討論通過，但圍繞非洲河馬保護的討論時間超出預期。支持此項提案的非政府環保團體對提案25日獲得通過似乎很有信心。國際愛護動物基金會歐洲活動負責人向法新社表示，倘若關於真鯊目、雙髻鯊等物種保護提案獲得通過，那將意味着對魚翅貿易的限制從目前的25%提升到90%。