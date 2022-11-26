德國擬宣布烏克蘭大饑荒為種族滅絕 朔爾茨：饑餓決不能再被用作武器

德國/烏克蘭/俄羅斯

德國聯邦議會的議員們近日提出了一項議案，以提高對1932年至1933年蘇聯大饑荒的認識，這場饑荒導致數百萬烏克蘭人因蘇聯領導人斯大林的政策而死亡。德國總理朔爾茨11月26日在參加由烏克蘭總統澤連斯基發起的國際社會協助該國糧食出口的活動時強調，“饑餓決不能再被用作武器。”

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在事前錄製的視頻講話中，朔爾茨將上世紀30年代的烏克蘭大饑荒與俄羅斯目前在烏克蘭的行動進行了比較。朔爾茨說：“當年採用的可怕手段包括隔離、沒收糧食和食品供應、強制驅逐烏克蘭人。今天，我們團結一致地指出，饑餓決不能再被用作武器。這就是為什麼我們不能容忍我們正在目睹的一切。”

朔爾茨說：“我們知道，通過針對烏克蘭的農業基礎設施和封鎖黑海港口數月，俄羅斯加劇了這種情況”。他宣布，德國將與世界糧食計畫署協調，為烏克蘭的糧食運輸再提供1562萬美元支持。

朔爾茨補充說：“你們可以指望我們的支持。在這一倡議下航行的每艘船不只是運送糧食。它為世界上的饑餓人口帶來了希望。它還帶着一個重要的信息。這個信息就是我們團結一致，我們將戰勝這場戰爭。我們共同的人性將取得勝利。”

德國聯邦議會的議員們近日提出了一項議案，以提高對1932年至1933年蘇聯大饑荒的認識，這場饑荒導致數百萬烏克蘭人因蘇聯領導人斯大林的政策而死亡。該草案描述了斯大林當年試圖通過饑餓和鎮壓來控制和壓制烏克蘭農民以及烏克蘭文化和語言。

該草案寫道，這“從今天的角度來看，表明歷史-政治的分類是種族滅絕。德國聯邦議院同意這種分類”。

據德國媒體報導，該草案將於下周在聯邦議院進行辯論並通過。德國外交部發言人周五表示，德國外交部長貝爾伯克對聯邦議院的相關努力表示歡迎，並指其得到了很多人支持。

澤連斯基在會上發言時談道：“在俄羅斯持續的侵略中，承認1932年至1933年的大饑荒是對烏克蘭人民的種族滅絕行為也同樣重要。美國、加拿大、澳大利亞、波蘭，總共17個國家的朋友已經這樣做了。在2022年，是巴西和捷克共和國（也如此決定）。”

澤連斯基表示，烏克蘭清楚地記得什麼是饑餓，因為在斯大林極權主義政權對烏克蘭人發動的大饑荒中，根據不同的估計，有400萬到800萬人喪生。他說，烏克蘭將盡一切努力防止這種事情在世界任何國家再次發生。他敦促首腦會議的與會者盡一切可能防止糧食危機的蔓延。

澤連斯基說：“前一天，我呼籲還沒有這樣做的國家和國際組織這樣做；11月23日，羅馬尼亞批准了相關決定。我們對此表示感謝。11月24日，是愛爾蘭。11月25日，是摩爾多瓦。我邀請其他國家加入這一重要的歷史真相。這將是在我們這個極其困難的時期聲援烏克蘭的有力表現。”