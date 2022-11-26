日本強烈抗議中國搭載大口徑火炮海警艦進入釣魚島水域

中日關係，釣魚島

松野說：當天上午10點到10點6分左右，中國海警局兩艘艦船進入尖閣列島周邊領海，其中一艘裝備疑似大炮的武器，11點45分左右離開領海。松野表示：“我們經常保持我方巡視艦的力量超過對方的態勢，確保領海警備的萬無一失，並將努力進一步加強我們的海岸警備能力，以對應對方大型化和武裝化的態勢。”

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日本內閣官房長官松野博一在日本時間25日下午的記者會上說：“中國海警局所屬公務船在沖繩尖閣列島附近闖入日本領海，違反國際法，我國已通過外交渠道提出強烈抗議，並強烈要求他們離開我們的領海。”

日本海上保安廳首次確認，裝備有76毫米火炮的中國政府海警艦進入釣魚島附近日本認為是“領海”的水域。

據日本官方透露，據信這艘艦上搭載的火炮口徑為76毫米，超過了目前已確認的40毫米的最大口徑，為迄今為止來釣魚島水域巡航的中國海警艦所裝備的最大口徑火炮。

而據日本第十一管區海上保安總部的表示：25日凌晨2時30分左右至10時左右，中國海警4艘艦艇先後進入石垣市尖閣列島附近“領海”。其中一艘是海警“2204 號”，其裝備的76毫米火炮為迄今為止來釣魚島水域巡航的中國海警艦所裝備的最大口徑火炮，中國海警艦在尖閣列島附近侵入“日本領海”今年有26件，共有32天。

海上保安總部還表示：25日凌晨2時30分左右，中國海警艦“海警2301”和““海警2502”兩艘艦船進入該海域，並試圖靠近在南小島東南約22公里處航行的一艘日本漁船，日本海上保安廳巡視艦採取了防止中國海警艦接近漁船的態勢，確保了漁民們的安全。

當時漁船上乘有三人，據信這艘漁船是乘有包括沖繩縣石垣市議員仲間均在內的漁船“鶴丸”，這艘漁船是24日傍晚從石垣島出發的。