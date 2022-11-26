習近平致函金正恩：願與朝鮮合作維護和平

朝鮮，中國

2019年6月20日，朝鮮領導人金正恩在平壤錦繡山賓館與中國國家主席習近平合影。2021年7月11日，兩人互致賀電，慶祝『中朝友好合作互助條約』簽訂60周年。

朝鮮官方朝中社周六（11月26日）報道，中國國家主席習近平致信給金正恩，表示願與朝鮮合作， "加速 "維護地區和世界和平。

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法新社報道，這一致函是在平壤進行了創紀錄導彈試射及韓美日強化軍事合作後、朝鮮半島緊張局勢加劇的背景下發出的。尤其是平壤11月18日發射一枚洲際彈道導彈，落在日本臨海專屬經濟區，金正恩並威脅說如果朝鮮遭到攻擊就將進行核報復。

金正恩此前曾向習近平致賀信祝賀習在十月再次連任中共總書記，習近平在此對金正恩的回複電中說，"世界、時代和歷史正在以前所未有的方式發生改變"， "面對這一新形勢，我願與你一道，積極努力，加速推動地區和世界的和平、穩定、發展和繁榮“。

中國是朝鮮最重要的盟友和貿易夥伴，在周一聯合國安理會就朝鮮問題會議上，因中國和俄羅斯的反對，沒有通過對朝鮮18日發射洲際彈道導彈的譴責聲明。今年 5月，中俄也否決了美國在安理會提出的加強對朝制裁的決議草案。

美中元首上周在印尼巴厘島G20峰會期間的首次會晤中，拜登曾呼籲習近平向朝鮮釋放 "明確信號"，促其不要再進行核試驗，美韓認為朝鮮在進行了一連串導彈試射後將很快重啟核試。一位美國高級官員在此後說，"當然我們的外交要發揮作用，讓中國加入對朝鮮的公開譴責，並利用其影響力來說服 朝鮮“。