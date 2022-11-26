馮德萊恩：烏克蘭大饑荒發生90年後，克宮再次用糧食作為武器

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）11月26日在線上出席了由烏克蘭總統澤連斯基發起的“來自烏克蘭的糧食”倡議，並發表講話。針對自今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄方對烏克蘭糧食出口採取的限制措施，馮德萊恩表示：“烏克蘭大饑荒發生90年後，克里姆林宮再次將糧食作為武器”。她強調：“我們與烏克蘭站在一起，保證全球糧食安全。”

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馮德萊恩在講話中說：“這次會議正值烏克蘭大饑荒紀念日——90年前，饑餓被蘇聯作為武器用來對付烏克蘭人民。現如今，俄羅斯再次將糧食作為武器。作為其對烏克蘭野蠻侵略的一部分，俄羅斯破壞了你們的農業生產，以你們的糧倉為目標，並封鎖了你們的港口。因此，俄羅斯正在剝奪非洲、中東和亞洲最脆弱國家獲得糧食的重要機會。然後，它利用虛假信息將其卑劣的行為歸咎於他人。我們必須繼續反擊這種行為。”

馮德萊恩向澤連斯基表示：“您的‘來自烏克蘭的糧食’倡議得到我的全力支持，對我們的努力至關重要。你們展示了對全球糧食安全、國際責任和對最需要的人的團結的堅定承諾。而我們站在你們的身邊。在巴厘島，二十國集團（G20）領導人呼籲全球團結起來，共同對抗俄羅斯的侵略戰爭所造成的饑餓。我們不會動搖我們的責任，並將繼續在這一領域盡我們所能。”

馮德萊恩說：“由歐盟委員會和接壤的歐盟成員國建立的‘團結通道’是一項重大成功。自5月以來，它們已使超過1700萬噸的烏克蘭糧食和食品得以出口。而且，它們是烏克蘭所有其他非農業產品出口到世界其他地區的唯一選擇。‘團結通道’已成為烏克蘭經濟的一條生命線，為烏克蘭農民和企業帶來了超過190億歐元的急需收入。”

馮德萊恩說：“歐盟委員會與歐洲投資銀行、歐洲復興開發銀行和世界銀行等金融機構一起，現在已經調動了10億歐元的額外資金，以提高這些‘團結通道’的能力。而且我們歡迎將黑海穀物倡議延長120天。歐盟‘團結通道’和聯合國領導的黑海穀物倡議加在一起，使超過2800萬噸的農產品出口到世界市場，特別是出口到最需要的國家。今天向世界發出信號是非常重要的，我們不會讓我們最脆弱的夥伴失望。”

馮德萊恩表示：“這就是為什麼我非常高興地宣布歐盟委員會支持在兩艘船上裝載糧食。我們將支付運輸40000噸糧食的費用，這是你們提供的剩餘糧食。無論費用是多少。烏克蘭大饑荒發生90年後，我們紀念烏克蘭的受害者。他們在沉默中死去，餓死了，而且，當時，世界並沒有站出來幫助他們。我們不會讓這種情況再次發生。”

馮德萊恩說：“當我們今天與烏克蘭一起幫助避免世界各地的饑餓時，我們也與烏克蘭站在一起，哀悼烏克蘭大饑荒的無辜受害者。只要需要，我們將繼續支持烏克蘭。榮耀歸於烏克蘭!” 據了解，20多個國家的領導人於26日在基輔舉行的“國際糧食安全峰會”期間宣布，他們的國家將為“來自烏克蘭的糧食”倡議（Grain from Ukraine initiative）撥款，該計畫旨在向非洲和亞洲國家運送烏克蘭的糧食。

據澤連斯基介紹，烏克蘭已經為該倡議籌集了約1.5億美元，包括來自波蘭、比利時、法國、奧地利、德國、荷蘭、日本和加拿大的捐款。波蘭總理、立陶宛總理和比利時首相以及匈牙利總統親自到場出席了峰會，而德國和法國領導人則通過預先錄製的視頻在峰會上發言。烏克蘭是1932年至1933年蘇聯大饑荒中受災最嚴重的地區，造成數百萬烏克蘭人死亡。

澤連斯基在會上提出，“我們的目標是雄心勃勃的，也是具體的——至少使500萬人免於饑餓。在這條路上，烏克蘭已經邁出了第一步，派出了第一批船隻。在11月中旬有2.7萬噸小麥運往埃塞俄比亞。今天，另一艘船正在裝載。這是為埃塞俄比亞人民提供的另外3萬噸小麥。目前還有三艘船正在前往烏克蘭港口裝貨。他們將向最需要的國家運送8萬多噸糧食小麥”。他說，根據“來自烏克蘭的糧食”計畫，到明年春末，至少有60艘船將從烏克蘭港口發出。

澤連斯基表示：“烏克蘭作為全球糧食安全的保障者之一，將繼續做出重要貢獻。儘管有戰爭。儘管有任何挑戰。烏克蘭將履行其關於向全球市場供應穀物和其他食品的出口義務”。他還建議建立一個新的國際機構，總部設在基輔或敖德薩，這將成為一個新的有效和高效的工具，以防止全球糧食危機並迅速作出反應。

澤連斯基說：“我確信，我們只有團結起來，才能取得成果，才能克服所有威脅。我們只有在一起才能獲勝。烏克蘭和文明世界沒有戰爭、沒有恐怖主義、沒有饑餓”。