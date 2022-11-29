北約會議聚焦烏克蘭援助，擴大與中國威脅

北約/烏克蘭/中國

北約成員國的部長今明兩天彙聚羅馬尼亞首都布加勒斯特，就烏克蘭援助以及北約的擴大議題展開討論，中國議題也是北約各成員國討論的話題。

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美國國務卿布林肯周一晚間抵達布加勒斯特，據來自美方的消息，布林肯今天將宣布美國對烏克蘭提供大量的援助，至於援助的具體金額，這位官員表示，拜登政府曾為烏克蘭和摩爾多瓦的能源問題編製了11億美元的預算，這將是下個月12月13日在法國舉行的 "支持烏克蘭民間抵抗 "的國際捐助者會議的一部分。

俄羅斯從10月初開始針對烏克蘭各地能源基礎設施舉行了大規模導彈襲擊行動。根據烏克蘭政府引用的數字，這些基礎設施有25%至30%被損壞。烏克蘭官員周一表示，他們預計本周將出現新一波的俄羅斯轟炸，之前的炮擊目標是關鍵的基礎設施，並導致大規模停水停電，特別是在首都基輔。

烏克蘭戰爭爆發之後， 羅馬尼亞與鄰國摩爾多瓦一起受到了戰爭的嚴重打擊，約有200萬人為了逃離烏克蘭而在那裡過境。根據華盛頓引用的數字，布加勒斯特現在接納了大約8萬名難民。

除了烏克蘭戰爭之外，北約部長們還將討論芬蘭和瑞典的入盟問題，這兩個國家的加入已經得到30個成員國中28個國家的批准，但仍需土耳其和匈牙利的綠燈。土耳其外交部表示，將於今天周二在布加勒斯特會見瑞典與芬蘭兩國的外長，就入盟議題舉行三方會議。而匈牙利方面則將批准兩國入盟事宜推延到明年，總理奧爾版近日表示，匈牙利議會將在2023年 "第一屆會議上 "進行投票，並向兩國保證他將給予 "支持"。

另據報道，美國國務院周一表示，華盛頓已經批准向芬蘭出售80多枚精密導彈，總金額為3.23億美元。

除了以上議題之外，北約部長會議還將繼續今年六月馬德里峰會上的議題，討論如何中國帶來的日益增長的威脅。會議東道國表示，這並不意味着北約正在尋求向中國擴張，而是為了討論中國對歐洲所帶來的挑戰，尤其是在科技領域。