研究老年癡呆症稱有了罕見成功

美國/研治老年癡呆症

國際知名制藥商 Eisai Co Ltd 和 Biogen 在 9 月報告說，與安慰劑相比，他們的治療 lecanemab 可以在 18 個月內將疾病進展減緩 27%。這一發現證實了清除在阿爾茨海默氏症患者大腦中形成團塊的澱粉樣蛋白可以減緩或阻止疾病的理論，並加強了一些科學家的理論支持，同時瞄準另一種與阿爾茨海默氏症有關的臭名昭著的蛋白質：tau。這兩家藥商今天在美國舊金山關於老年癡呆症臨床試驗專門會議上推出研究報告。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，阿爾茨海默氏症即老年癡呆症研究的罕見成功為未來治療打開了希望。根據對研究人員和製藥業高管的採訪，阿爾茨海默氏症研究 30 年來的第一個重大突破正在為針對與這種奪心病相關的兩種標誌性蛋白質的“雞尾酒”療法的臨床試驗提供動力.

Eisai Co Ltd衛材和Biogen百健計畫於周二在舊金山舉行的阿爾茨海默病臨床試驗會議上展示他們的 lecanemab 研究的完整數據。

預計美國食品和藥物管理局將在 1 月初對這些公司的加速審批申請做出決定。如果加速獲得批准，兩家公司表示，他們將立即申請美國監管機構的全面批准，這可能有助於確保醫療保險覆蓋範圍。

路透社說，隨着人們年齡的增長，Tau 會自然地積累在稱為內側顳葉的大腦記憶中心。越來越多的研究表明，阿爾茨海默病患者體內澱粉樣蛋白水平的升高起到了促進劑的作用，導致 tau 蛋白爆炸性擴散，在腦細胞內形成有毒的纏結，最終殺死腦細胞。

包括羅氏、默克、強生和禮來在內的近十幾家制藥商正在研究針對 tau 的療法。根據路透社對 clinicaltrials.gov 註冊表的評論，至少有 16 種療法正在臨床試驗中進行測試，預計將在未來三年內得出結果。

默克公司正在幾項小型試驗中測試其 MK-2214 療法，旨在清除處於疾病早期階段的患者的 tau 蛋白。

根據美國國會簡報文件，超過 600 萬美國人患有阿爾茨海默氏症，美國經濟每年在直接支出和未支付的護理費用上損失近 60 億美元。文件顯示，到 2050 年，美國阿爾茨海默病病例預計將翻一番，達到 1270 萬，使每年的總成本達到近 1 萬億美元。