馬克龍訪美首日，坦稱對美國IRA補貼措施不滿

美國，法國，經濟

法國總統馬克龍時隔四年再次造訪美國，儘管受到盛大的接待，馬克龍仍然在周三訪問的首日，即向美國議員直接表達對拜登政府支持本國工業補貼“激進”措施的遺憾，警告措施對法國企業的傷害，促請大西洋兩岸進行更好的經濟協調。

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法新社報道，馬克龍周三在與美國議員的午餐會上說，拜登政府的IRA措施的實施，“對於我們的企業來說相當不利”，他對此感到遺憾。

這個名為 "降低通脹法案"的措施內容包括投資4300億美元因對通脹、並補貼支持環保產業及美國本土企業。白宮認為法案是重振美國製造業和促進可再生技術的開創性努力，但引發歐盟國家不滿。

馬克龍說，“我們不想成為銷售美國產品的市場，因為我們有和你們完全一樣的產品。同時我們也有需要工作的中產階級和就業人員“，他說，“降低通脹法案的後果可能是你們的問題解決了，但我們的問題反而增加了。很抱歉我說的這麼直接。”

馬克龍對拜登表現出的優先“美國製造”的經濟愛國主義白表達擔憂，促請美國與歐洲之間進行更好的協調。

白宮發言人讓-皮埃爾回應重申了美國立場，即《降低通脹法案》為 "歐洲企業和歐洲能源安全創造了重大機遇，而並非式一個零和遊戲“。

馬克龍是拜登總統就任後首次接待國事訪問的外國領導人，突顯了法美友誼。周三馬克龍前往阿靈頓國家公墓向無名戰士墓獻花，同時也向曾主持設計了華盛頓城市規畫的法國建築師皮查爾斯-朗方的墓獻鮮。當天稍早他還在美國副總統賀錦麗陪同下，造訪了美國國家航空暨太空總署（NASA）總部。晚間馬克龍夫婦與拜登夫婦共進晚餐。周四馬克龍的大部分活動將主要是與拜登的會晤，並將在晚間出席特別為他此次訪問而在白宮南草坪舉行的大型國宴，屆時將有美法政商藝術等各界300多人參加。