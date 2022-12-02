拜登指在俄羅斯從烏克蘭撤軍後願與普京對話 克宮回應

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美國總統拜登（Joe Biden）12月1日在白宮新聞發布會上表示，如果俄羅斯總統普京真正有意願尋找結束俄烏戰爭的方法，他則準備與其對話，但指“普京還沒有這麼做”。拜登強調，“有一種方法可以讓這場戰爭以理性的方式結束。普京從烏克蘭撤軍。第一條。但似乎他不打算這麼做。”

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拜登周四與來訪的法國總統馬克龍在白宮舉行會談。美法首腦並出席了聯合新聞發布會。就烏克蘭問題，拜登在開場白中向媒體表示：“今天，我們重申，法國和美國，與我們所有的盟國——我們所有的北約盟國和歐盟以及七國集團一道，像以往一樣堅決反對俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭。”

拜登說：“我們在雙邊會談中談了很多關於這個問題的內容。我們將繼續大力支持烏克蘭人民，因為他們捍衛他們的家園和家庭，捍衛他們的主權和領土完整，反對俄羅斯的侵略，俄羅斯的侵略是非常殘酷的。”

拜登說：“我知道俄羅斯是這樣（殘酷），但我沒有預料到他們會像他們所做的那樣殘酷。這個房間里的許多記者都親自去過烏克蘭，並從那裡進行報道，他們知道那是什麼樣子。”

拜登說：“今天，我們重申，正如我所說的，我們將共同反對這種暴行。我們將繼續大力支持烏克蘭人民，因為他們正在捍衛他們的家園、他們的家庭、他們的幼兒園、他們的醫院、他們的主權、他們的領土完整，以及反對俄羅斯的侵略。”

就與拜登的會談內容，馬克龍提到：“我們還同意繼續共同努力，支持烏克蘭人民，幫助他們抵抗，因為我們現今非常清楚地看到，俄羅斯的戰爭努力非常針對民用基礎設施，帶來更多的暴力，試圖讓烏克蘭人民感到絕望，讓他們無法在這個冬天中生存。”

馬克龍說：“我們正在與澤連斯基總統密切合作，根據他提出的10點計畫開展工作。我也想藉此機會讚揚澤連斯基總統在領導他們已經組織了10個月的英勇抵抗的同時，努力尋找一種方式，一條通往和平的道路。”

馬克龍表示：“我們始終同意：幫助烏克蘭抵抗。永遠不要放棄《聯合國憲章》中的任何內容。防止這場衝突的任何升級風險，並確保在時機成熟時，在烏克蘭人自己設定的條件基礎上，幫助建立和平。”

在問答環節中，有記者向拜登提問，“我們聽說您將很快與普京總統會談。您的做法是什麼？而在烏克蘭戰爭似乎處於轉折點之際，您是否感到現實的是，澤連斯基總統提出了一個開啟談判的條件，那就是將克里米亞歸還給烏克蘭？”

拜登回答說：“有一種方法可以讓這場戰爭以理性的方式結束。普京從烏克蘭撤軍。第一條。但似乎他不打算這樣做。他正在為未能做到這一點而付出非常沉重的代價，但他正在對烏克蘭的平民人口造成令人難以置信的大屠殺——轟炸幼兒園、醫院、兒童的家。他的所作所為令人厭惡。”

拜登說：“但事實是，我沒有立即聯繫普京先生的計畫。普京先生是——讓我非常謹慎地選擇我的措辭：我準備與普京先生交談，如果事實上他有興趣決定尋找一個結束戰爭的方法。他還沒有這麼做。”

拜登補充說：“如果是這樣，在與我的法國和我的北約朋友們協商後，我將很高興與普京坐下來，看看他想要什麼，有什麼想法。 他還沒有這麼做。”

拜登表示：“同時，我認為埃馬紐埃爾（馬克龍）所說的絕對關鍵。我們必須支持烏克蘭人民。普京曾經要打敗烏克蘭的想法是無法理解的。想象一下，如果如果他們（俄羅斯）能夠試圖通過未來的2年、5年、10年、20年佔領那個國家。他（普京）最初計算的每一件事都是錯誤的。他以為烏克蘭人口中講俄語的部分會張開雙臂迎接他的到來。”

拜登提及，“回去讀一讀普京在入侵時的講話——當我說俄羅斯要入侵時，俄羅斯在我們說他們要入侵時就入侵了。回頭看看他的演講。他（普京）談到了他需要成為另一個彼得大帝。他談到了人民的需要，基輔是俄羅斯身份的母體的開始，諸如此類，等等。他只是全面地計算錯誤了。”

拜登說：“因此，問題是：他（普京）的決定是什麼——他如何使自己擺脫他所處的處境？如果他願意談，我準備找出他願意做什麼，但我只在與我的北約盟國協商後才這樣做。我不會自己去（與普京對話）。”

據塔斯社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周五就拜登的發言回應稱，如果美國的條件是“普京從烏克蘭撤軍”，克里姆林宮則不準備與美方進行會談。但他重申，普京總體上仍然願意進行接觸。

佩斯科夫說：“（拜登）認為，這是，而且應該是，普京準備進行談判的一個表現”。他表示：“當然，特別軍事行動正在進行”。

佩斯科夫說，“這就是說，普京總統過去、現在和將來都對接觸和談判持開放態度。當然，實現我們利益的最可取的方式是通過和平、外交手段。”

佩斯科夫說：“美國仍然不承認新的領土是俄羅斯聯邦的一部分，當然，這使得找到一些相互的基礎，可能進行相互討論的基礎更加困難。”