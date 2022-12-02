朔爾茨與普京通話 德國將對烏額外提供7輛獵豹式防空坦克

德國/俄羅斯/烏克蘭

德國總理朔爾茨12月2日與俄羅斯總統普京進行了大約1個小時的通話。據悉，朔爾茨在通話中專門譴責了俄羅斯對烏克蘭民用基礎設施的空襲，並強調德國決心支持烏克蘭確保其抵禦俄羅斯侵略的防禦能力。據德國政府介紹，德方在過去一周中承諾向烏克蘭提供7輛額外的獵豹式防空坦克和10萬個急救醫療包等物資。

廣告 繼續瀏覽後續

德國總理府周五通過聲明表示，“（朔爾茨）總理特別譴責了俄羅斯對烏克蘭民用基礎設施的空襲，並強調德國決心支持烏克蘭確保其抵禦俄羅斯侵略的防禦能力。總理敦促俄羅斯總統儘快找到一個外交解決方案，包括撤出俄羅斯軍隊。”

德方指，朔爾茨總理和俄羅斯總統還討論了全球糧食形勢，“由於俄羅斯的侵略戰爭，這一形勢特別緊張。總理和普京總統強調了最近在聯合國主持下延長的黑海穀物倡議的重要作用”。兩國首腦同意保持聯繫。

同樣就此次通話，克林姆林宮的聲明聲稱：“普京再次詳細解釋了俄羅斯對特別軍事行動的基本方針，並指出了包括德國在內的西方國家向基輔政權輸送武器和訓練烏克蘭軍隊的破壞性政策”。

克林姆林宮稱：“所有這些，以及他們對烏克蘭的全面政治和財政支持，導致基輔拒絕任何談判的想法。” 普京敦促“德國在烏克蘭事態發展的背景下重新考慮其做法”。

據德國政府介紹，除了烏軍已經接受和使用的30輛德制獵豹式（Gepard）防空坦克外，德國正準備向烏克蘭交付7輛該型號的防空坦克。官員們沒有說明這些坦克何時抵達烏克蘭。

據德國《明鏡周刊》報導，這批防空坦克正在由位於慕尼黑的德國武器製造商克勞斯·瑪菲-韋格曼公司進行維修，並將在明年春季交付。